Flora Canto lascia la Rai, il perché: c’entrerebbe la Mediaset

Flora Canto è pronta a lasciare la Rai. Questa l’indiscrezione arrivata in queste ore da TvBlog. La compagna di Enrico Brignano ha da poco concluso la sua prima stagione ne I Fatti Vostri. Infatti, la conduttrice è approdata nella trasmissione di Rai 2 a settembre scorso. Ora sarebbe pronta a lasciare la seconda rete della TV di Stato per andare altrove. Pare che tale decisione non sia arrivata per volere dei vertici Rai. Anzi, sarebbe stata la stessa ex tronista di Uomini e Donne a decidere di fare i bagagli, in quanto non le andrebbe più di lavorare in un ambiente che pare non le dia la valorizzazione che vorrebbe.

La conduttrice vanta partecipazioni Rai in diversi programmi di successo come Tale e Quale Show e Lo Zecchino d’Oro. Eppure sembra che la vita lavorativa sulle reti della TV di Stato non stiano rendendo pienamente soddisfatta la compagna di Brignano. Dietro la sua presunta decisione di lasciare la Rai ci sarebbe lo zampino della Mediaset. Dopo l’annuncio che rivela il passaggio di Belen Rodriguez su Discovery, ecco che spunta questa indiscrezione che parla della possibilità di vedere Flora Canto sulle reti dell’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi. Infatti, da parte di Mediaset, la conduttrice avrebbe ricevuto una nuova proposta.

E se ha deciso di lasciare la Rai, questa proposta sarebbe davvero soddisfacente per la compagna di Brignano. Ciò che appare certo è che Flora non sarà presente su Rai 2, nella prossima stagione televisiva, al timone de I Fatti Vostri con Anna Falchi e Tiberio Timperi, sebbene di recente si parlava della riconferma del cast. Sembra, però, che la Mediaset sia riuscita a convincere Flora Canto ad approdare sulle sue rete con un programma che metterebbe in risalto le sue doti.

A questo punto, viene da pensare che la conduttrice avrà qualche ruolo da protagonista in un nuovo programma. Non resta che attendere per scoprire se effettivamente ci sarà questo passaggio oppure no. Le risposte arriveranno con la presentazione della programmazione Mediaset della prossima stagione televisiva. Nel frattempo, anche senza Flora Canto, I Fatti Vostri continuerà a intrattenere il pubblico di Rai 2, mentre i conduttori si godono un po’ di relax.

Anche sul timone del programma ci sono dei dubbi, a questo punto, Timberi e Falchi resteranno alla conduzione? Ci sarà qualcuno che affiancherà i due conduttori al posto di Flora Canto? Questo è tutto un punto interrogativo. Bisognerà appunto attendere gli annunci del nuovo palinsesto Rai per avere delle conferme riguardanti i programmi che andranno in onda e le conduzioni.