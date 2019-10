Flora Canto: le lacrime a Vieni da Me e la gaffe di Caterina Balivo

Flora Canto in lacrime a Vieni da Me per il messaggio di Brignano. Prima la gaffe di Caterina Balivo: “Tuo marito Enrico”. La reazione dell’attrice

Flora Canto, pianti e risate a Vieni da Me. L’attrice, ospite da Caterina Balivo nel salotto pomeridiano di Rai 1, si è raccontata a ruota libera in un’intervista a tratti leggiadra a tratti emozionante. Non è nemmeno mancata una piccola gaffe della padrona di casa che mentre stava raccogliendo delle confidenze di Flora ha apostrofano Enrico Brignano come suo marito. Peccato che la Canto sia fidanzata con il comico, ma non sposata. La coppia è solidissima e affiatata ma il grande passo non c’è ancora stato, seppur Flora lo attende trepidante (Enrico???). Così, quando Caterina ha pronunciato la parola “marito” c’è stato un attimo di imbarazzo in studio. Spazio poi alla commozione…

Vieni da Me, tra pianti e risate: matrimonio e gaffe

“Perché tuo marito Enrico…”. Sulle parole della Balivo, Flora aggrotta le sopracciglia e si zittisce un attimo. Caterina è scivolata su una buccia di banana e non appena se ne accorge si corregge. Lieve imbarazzo: si ride e si scherza in studio. La questione nozze è rimandata soltanto di qualche minuto. Prima, alla Canto, viene portata una cesta di mandarini (all’inizio della love story il fidanzato le fece una cesta di frutta come regalo) ed una lettera firmata Brignano. Non appena la scarta, scoppia in lacrime, lacrime di gioia. La conduttrice si alza, l’abbraccia. “Amore ho voluto mandare un pensiero per te… la frutta per me è casa, è famiglia, è amore“, recita la missiva.

Flora Canto e il matrimonio: “Io sono all’antica… Aspetto, aspetto, aspetto… Ma la proposta deve farla lui”

Archiviati gaffe e momento emozionante, si torna sul tema matrimonio. Quando salirà all’altare. “Lo chiedi a me?”, risponde Flora a Caterina, aggiungendo: “Io sono all’antica… Aspetto, aspetto, aspetto… Ma la proposta deve farla lui”. Brignano è avvisato.