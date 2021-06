È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per Flora Canto ed Enrico Brignano. A fine luglio arriverà il secondogenito della coppia di attori. Scelto già il nome del nascituro: Nicolò. Flora ha annunciato al settimanale Di Più che si sottoporrà ad un cesareo programmato. Al momento ha preferito non svelare la data.

Dopo la fine delle registrazioni di Fatto da mamma – il programma che conduce su Rai Due – Flora Canto si rilasserà nella casa di famiglia al Circeo prima di rientrare a Roma per la nascita del suo bambino. Perché proprio un parto cesareo?

Perché, come spiegato dalla diretta interessata, anche la primogenita Martina non è nata in maniera naturale. La piccola aveva due giri di cordone ombelicale intorno al collo e onde evitare qualsiasi rischio si è optato per un taglio cesareo. Visto che Martina è nata così la Canto ha scelto un cesareo programmato per il secondo figlio.

Un modo per organizzare al meglio la vita privata ma pure professionale dato che a settembre l’ex tronista di Uomini e Donne, oggi artista affermata a tutto tondo, intende tornare a lavorare. In ballo ci sono progetti top secret che per il momento la compagna di Enrico Brignano preferisce non svelare.

Flora Canto spera di poter allattare il suo secondogenito visto che per Martina ci è riuscita solo per pochi mesi. Alla rivista edita da Cairo Editore la 38enne ha inoltre rimarcato che sta vivendo questa seconda gravidanza con maggiore sicurezza e meno ansie. Tanto da eliminare le visite mediche superflue ed evitare l’acquisto di cose inutili per il bebè.

Il nome Nicolò è stato scelto dalla piccola Martina, che da tempo sognava un compagno di giochi. A spingere molto per questa seconda gravidanza anche Enrico Brignano, che ha sempre voluto una famiglia numerosa. All’inizio Flora Canto era più titubante ma successivamente ha ceduto.

Dopo la nascita di Nicolò Enrico Brignano e Flora Canto convoleranno finalmente a nozze. Molto probabilmente nel 2022, quando – si spera – passerà l’emergenza Coronavirus. Per il comico romano si tratta del secondo matrimonio dopo quello naufragato con la ballerina Bianca Pazzaglia e durato dal 2008 al 2013.