Flora Canto incinta a Verissimo: sesso del secondo figlio e quando nascerà

Flora Canto è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L’attrice, ex tronista di Uomini e Donne, ha parlato della sua seconda gravidanza. Dopo Martina, arrivata nel 2017, Flora è di nuovo incinta di Enrico Brignano. Al momento la coppia non è ancora convolata a nozze. La pandemia ha stravolto i progetti futuri e così i due artisti hanno deciso di allargare la famiglia.

A Verissimo Flora Canto ha svelato di aspettare un maschietto. Il bambino nascerà a fine luglio. Al momento l’ex concorrente di Tale e Quale Show e Enrico Brignano non hanno ancora deciso il nome del nascituro. Molto probabilmente la decisione finale dipenderà anche dai gusti della primogenita, Martina. Proprio la bambina ha spinto Flora a dare l’annuncio della nuova dolce attesa su Instagram.

La Canto ha spiegato a Silvia Toffanin che inizialmente voleva mantenere il segreto della seconda gravidanza ancora per qualche settimana ma che con Martina era diventato praticamente impossibile. La compagna di Enrico Brignano ha infatti raccontato che la figlia è corsa a dirlo a tutti i parenti e amici più stretti. Da qui la scelta di informare anche tutti i fan della coppia, che sono davvero numerosi.

Sempre a Verissimo, ma in collegamento, Enrico Brignano ha ammesso che vorrebbe assistere al parto del secondogenito. Covid permettendo visto che a causa della pandemia per i papà è diventato più complicato assistenere alla nascita dei propri figli.

Il matrimonio di Flora Canto e Brignano

Insieme dal 2014 Flora Canto ed Enrico Brignano non sono ancora marito e moglie. Tempo fa i due hanno però scherzato ribadendo che sarebbero andati all’altare solo dopo la nascita del secondo figlio. Il 2022, in base a come evolverà la pandemia, potrebbe dunque essere l’anno della svolta per la coppia.

Per Enrico Brignano sarebbero le seconde nozze. Il comico romano è stato sposato con Bianca Pazzaglia dal 2008 al 2013. I due non hanno avuto figli. Nel passato di Flora Canto solo lunghi fidanzamenti, come quelli con il conduttore, ex concorrente del Grande Fratello, Filippo Bisciglia (oggi legato a Pamela Camassa).