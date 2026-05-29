Flora Canto da Giulia Salemi attacca una collega della tv: ecco il nome, rivelazione amara

Flora Canto, ospite nel podcast “Non lo faccio per moda” condotto da Giulia Salemi, ha rilasciato diverse dichiarazioni curiose, rivelando anche che una collega televisiva le ha fatto uno sgarro. Inoltre è tornata a rispondere a coloro che la reputano una raccomandata. Da anni, c’è chi sostiene che riesca a lavorare nel mondo dello spettacolo soprattutto grazie al marito Enrico Brignano. E ancora, ha sfatato il tabù secondo cui la bellezza, che possiede in abbondanti dosi, sia un ostacolo professionalmente piuttosto che una qualità.

Flora Canto intervistata da Giulia Salemi: sfogo contro chi le dà della raccomandata

Canto ha ammesso che l’essere legata sentimentalmente a Brignano le ha fatto acquisire maggiore notorietà e visibilità. Dall’altro lato ha affermato che ciò non vuol dire che sia una “raccomandata. “Mio marito non ha il potere di farmi lavorare. Lui fa l’attore comico, altrimenti glielo avrei già chiesto”, ha aggiunto.

Spazio poi al rapporto con altre professioniste della comicità. Canto ha fatto una confidenza amara, spiegando che alcune sue colleghe, per usare un eufemismo, non sono state per nulla carine nei suoi confronti. A questo punto è entrata ancor più nei particolari, confessando che una donna le fece “mobbing“. “Mi ha maltrattato pubblicamente. Era più grande di me, mi aspettavo un aiuto. Chi mi ha seguito lo avrà notato”, ha aggiunto senza fare il nome. Si può però facilmente ipotizzare a chi si sia riferita (sul tema ci torneremo a brevissimo).

La rivelazione su Geppy Cucciari: Giulia Salemi scaltra

Salemi, in modo scaltro, poco dopo ha proposto all’attrice di giocare a ‘Chi tieni e chi butti giù dalla torre’: è emerso che Valeria Graci, Paola Cortellesi e Teresa Mannino sono le comiche a cui è molto legata. Quando Giulia ha fatto entrare nel gioco Geppy Cucciari, Flora è stata lapidaria: “Lei proprio no”.

La compagna di Pierpaolo Pretelli, essendosi subito resa conto di aver toccato un tasto delicato, ha provato a mettere un po’ di pepe all’intervista. “C’è del non detto…”, ha commentato furbescamente. A quiz ultimato, non ha mollato la presa e con astuzia ha domandato se tra quelle che erano state menzionate nel gioco ci fosse anche la collega che lei stessa ha accusato di mobbing. “Potrebbe esserci”, la risposta sincera della comica. E se uno più uno fa due, probabilmente a Geppy Cucciari fischieranno le orecchie.