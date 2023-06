Flora Canto: “Cosa feci con i soldi guadagnati con Uomini e Donne”

Flora Canto ripercorre la sua carriera televisiva, iniziata nella Casa del Grande Fratello. Nei primi anni di presenza sul piccolo schermo, l’attrice ha anche rivestito il ruolo di tronista a Uomini e Donne. Ma sedere su quel Trono ha i suoi pro e i suoi contro. Flora è una di quelle che è riuscita a sfruttare i lati positivi di questa esperienza, riuscendo a guadagnarsi un posto nel mondo della TV italiana. Ne parla lei stessa in una nuova intervista per TvBlog.

Di recente, i telespettatori hanno ritrovato Flora Canto al fianco di Carlo Conti al timone de I Migliori Anni e ogni sabato mattina conduce Fatto da mamma e da papà su Rai 2 alle ore 12.00. Prima di arrivare alla conduzione di questi programmi televisivi, l’attrice ha fatto un po’ di gavetta. Nell’estate del 2006 affiancò Gianfranco De Laurentiis in una striscia quotidiana sui mondiali di calcio su Odeon TV. Prima di questo, si era fatta conoscere al pubblico italiano al Grande Fratello come la fidanzata di Filippo Bisciglia, che stasera torna in prima serata su Canale 5 con Temptation Island 10.

Un’esperienza, questa, che ha rappresentato per Flora “una prima scuola”, il suo “vero esordio televisivo”. Non prese parte al reality show come concorrente, bensì come una semplice apparizione per un confronto con Bisciglia. Qualche mese dopo, Flora Canto approdò a Uomini e Donne, come tronista. La televisione, però, non si accorse subito di lei. E parlando dei pro e dei conto legati al programma di Maria De Filippi, la moglie di Enrico Brignano svela cosa fece con i soldi guadagnati grazie a questa esperienza per raggiungere i suoi obiettivi in TV:

“Se fai la tronista a Uomini e Donne, ci metti un po’ di più a dimostrare che puoi fare anche altro. Ci sono ragazze che, infatti, hanno fatto solo quello, altre che si sono distinte perché hanno studiato e così, oltre a fare la tronista, una poi può fare l’attrice, la conduttrice… Certo, se non coltivi le tue potenzialità, non è detto che accada qualcosa. Nel mio caso, con i soldi che avevo guadagnato grazie a Uomini e Donne, mi sono pagata un anno di corso di doppiaggio, due anni di uno stage di recitazione e anche alcune lezioni di canto. Ho utilizzato il frutto della popolarità regalatami da Uomini e Donne per pagare i miei studi”

Sulla trasmissione di Canale 5, Flora Canto ha un’idea ben precisa: non dà l’opportunità di dimostrare cosa si sa fare, ma permette di farsi apprezzare per la propria personalità.

Flora Canto: dall’etichetta legata a Enrico Brignano al sogno su Sanremo

Tra le etichette che Flora Canto ha portato con sé per anni c’è anche quella di “compagna di”. La conduttrice ammette che ogni volta si ritrovava a dover ricordare a tutti che le sue esperienze televisive erano arrivate ancora prima del suo incontro con Enrico Brignano. Detto ciò, fa notare che non ci sarebbe stato nulla di male fosse stato il contrario. Per dimostrare di non essere solo “la moglie di Enrico Brigano” e per essere serena, ha cercato di imparare a far tutto.

“Sono un’attrice e una conduttrice. A differenza di alcune mie colleghe ho dovuto per forza dimostrare di più. Alcune mie colleghe, infatti, non ballano, non cantano, non recitano”

Crede che i pensieri sul suo conto siano cambiati negli ultimi quattro anni, sotto questo punto di vista. Dal 2021 conduce un programma scritto da lei, Fatto da mamma e da papà su Rai 2. Questo vuol dire che gli addetti ai lavori si sono fidati di ciò che ha creato. Condurre un programma tutto suo, senza la presenza del marito, ha sdoganato Flora Canto. Lavorando, inoltre, con altri conduttori e attori è riuscita a dimostrare di poter lavorare non solo come spalla di Brignano.

Nel corso di questa intervista, Flora fa notare che Antonella Clerici non deve temerla: “No, magari, però, per me è un bel portafortuna, perché Antonella ha avuto, e tuttora ha, una carriera stupenda”.

Ricorda quando sostenne il provino per l’ultima Domenica In di Pippo Baudo, non superandolo. Oggi crede che sia stato giusto così. Flora Canto, infatti, ritiene col senno di poi che si sarebbe bruciata e che probabilmente la sua carriera sarebbe finita lì. Questo perché non era pronta a gestire un programma tanto importante in diretta, non avendo la giusta esperienza.

Ha sfiorato la conduzione di Made in Sud lo scorso anno e oggi ammette che le piacerebbe condurre un programma comico. Ma fa notare come tutto sia cambiato negli ultimi anni per le trasmissioni di questo genere. “Un programma comico vecchio stampo rischierebbe di annoiare”, afferma la moglie di Brignano.

Condurrebbe, dunque, un programma con della comicità, legato però ad altro, come alla musica e all’intrattenimento. “Ormai devi proporre uno show a trecentosessanta gradi per catturare la gente”, dichiara la conduttrice Rai.

Infine, Flora Canto confessa che il suo sogno professionale resta il Festival di Sanremo. Svolgerebbe il ruolo di conduttrice sul palco del Teatro Ariston come ha fatto Michelle Hunziker qualche anno fa. “Adesso la donna che va a Sanremo fa il monologo, che sembra quasi un dazio da pagare. Io, invece, intendo Sanremo come lo fece Michelle”, afferma l’attrice.