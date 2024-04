Flirt Tina Cipollari-Giucas Casella? L’opinionista dice la sua a UeD

A quanto pare non solo tronisti e corteggiatori sono al centro degli scoop di Uomini e Donne. Stavolta ad attirare il gossip è stata Tina Cipollari, opinionista storica del programma. Ad alimentarlo invece… la stessa Maria De Filippi. In apertura della puntata di oggi del programma pomeridiano di Canale 5, la conduttrice ha informato Tina dell’intervista del settimanale Nuovo in cui Giucas Casella svela di aver avuto una storia proprio con l’opinionista. Incalzata da Maria, la Cipollari ha raccontato la sua versione dei fatti.

“Oggi iniziamo con uno scoop Gianni, che riguarda Tina!” Queste le parole con cui Maria De Filippi ha aperto la puntata odierna di Uomini e Donne. Parlando con Gianni Sperti, la conduttrice ha svelato al pubblico del dating-show di aver scovato un gossip riguardante una presunta love story tra la Cipollari e Giucas Casella.

Spiegando di aver ricevuto la rassegna stampa come ogni giorno, la De Filippi dice di essersi imbattuta in tale notizia apparsa sul settimanale Nuovo. Per questo incalza Tina, chiedendo che l’opinionista replichi alle dichiarazioni dell’ex naufrago. La Cipollari scoppia in una risata e Gianni Sperti sembra sconvolto dalla notizia, tanto da chiedere a Maria di poterla leggere dal suo telefono.

Le dichiarazioni di Giucas Casella

Secondo quanto riportato sul settimanale, Giucas Casella avrebbe avuto un’intensa (ma breve) storia d’amore con Tina, culminata in un viaggio alle Maldive in cui, a detta dell’uomo, l’opinionista era solita uscire dall’acqua senza veli. Sperti legge tutta la notizia in studio, compresa la presunta smentita della stessa Cipollari, riportata sempre all’interno dello scoop.

Mentre Tina continua a ridere, Maria svela di aver scelto di parlare del gossip in puntata credendo che fosse uno scherzo. L’opinionista però continua a ironizzare, senza mai smentire del tutto quanto detto da Giucas su Nuovo. L’ex naufrago ha anche aggiunto:

La nostra storia è durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia. Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo anche stati in vacanza a Cefalù

La risposta di Tina Cipollari

Tina ha allora spiegato di non ricordare del viaggio alle Maldive con l’amico, aggiungendo però la conferma della vacanza a Cefalù. Tra una risata e l’altra, l’opinionista ha poi rivelato di essere stata a cena con Casella poco tempo fa, ipotizzando che sia per questo che l’ex naufrago ha deciso di ricordare questi momenti passati solo ora.

In realtà sappiamo che non è la prima volta che Giucas accenna a questa presunta love story. I due ne avevano parlato già lo scorso mese su Instagram ma, anche in quel caso – così come oggi – Tina aveva ribadito che tra di loro c’è sempre stata amicizia.

Nonostante questo, alla fine del siparietto andato in onda oggi, la Cipollari non ha messo a tacere il gossip. Anzi, quando le viene chiesto da Gianni Sperti se ha smentito la news, lei confessa:

No, non confermo e non smentisco

A queste parole, Maria prende la palla al balzo e invita Giucas Casella in trasmissione per discutere di questo flirt del passato: