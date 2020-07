Flavio Zerella e Nunzia Sansone: il matrimonio è più vicino, news

Flavio Zerella, ex protagonista di Temptation Island, ha rilasciato insieme alla sua compagna Nunzia Sansone una intervista ai microfoni di Radio Radio. Alla conduttrice radiofonica Giada Di Miceli nel programma ‘Non succederà più’, Zerella ha rivelato di aver conosciuto per caso la sua nuova partner. Flavio ha raccontato infatti che una domenica sera si trovava in un locale a Napoli e nonostante la presenza delle tante persone che affollavano il posto, è riuscito ad incrociare la Sansone. È bastato poco al campano per capire che con Nunzia sarebbe stata subito intesa. Ad intervenire durante l’intervista anche la compagna, che ha confermato che il piacere della loro iniziale conoscenza è stato reciproco, però sembra che sia stato Flavio ad aver fatto la prima mossa. Una lunga chiacchierata tra i due ha fatto sì che Zerella e la Sansone si conoscessero meglio, andando al di là del mero approccio estetico.

Flavio Zerella e Nunzia Sansone innamorati

Dopo la fine di due storie molto forti ed importanti, per i due ex di Temptation Island non è stato facile rimettersi nuovamente in gioco. Il rapporto tra Flavio e Nunzia sembra però proprio non conoscere ombre, infatti stando a quanto dichiarato dalla Sansone la loro storia è tutta una favola. Sembrano proprio lontani i tempi in cui i due vivevano i loro viaggi nei sentimenti a Temptation Island, il popolare format condotto da Filippo Bisciglia e targato Mediaset. Insomma, oggi la loro è una storia matura che sembra essere molto diversa da ciò che è stato vissuto da entrambi sino a questo momento. L’amore per Nunzia ha portato il campano a fare delle scelte sicuramente più serie in termini di coppia.

Matrimonio in vista per Flavio e Nunzia?

Nel corso dell’intervista Flavio si è lasciato andare anche a delle dichiarazioni molto importanti sul futuro della coppia. Il campano, infatti, ha dichiarato che sposerebbe Nunzia anche domani, perché forte della consapevolezza e della forza dell’ amore che prova per la sua compagna. Ora Flavio sa cosa significa amare una persona. Anche Nunzia è dello stesso parere, infatti ha commentato le parole del suo compagno dicendo che proprio la parola amore rappresenta quello che sono loro due oggi. Insomma, i fiori d’arancio s’avvicinano a vista d’occhio.