Flavio Montrucchio, frecciata contro il Grande Fratello: “Non recito più”

Il conduttore di Real Time vede solo la conduzione nei sui prossimi impegni lavorativi e al reality di Canale 5 non le manda a dire

Flavio Montrucchio è ormai diventato un personaggio del piccolo schermo a tutti gli effetti. Impegnato nella conduzione di due programmi su Real Time, è stato oggi ospite nella trasmissione di Rai Tre, Tv Talk. Una carriera costellata da tanti successi, tra cui, per prima, la vittoria al reality per eccellenza, il Grande Fratello 2. Dal 2001 in poi, però, Montrucchio ha deciso di dedicarsi prima alla recitazione e poi alla conduzione piena.

Ha quindi smesso i panni dell’attore di fiction e soap. Il ruolo del “belloccio” nei film stava iniziando a stargli troppo stretto e, passata la soglia dei 40 anni, ha deciso di rinnovarsi entrando a far parte della famiglia tv di Discovery.

Basta fiction, solo conduzioni e la stoccata al GF

A questo proposito, durante Tv Talk ha confermato il suo addio alla recitazione. Non fa più per lui e vuole continuare a progredire nella conduzione dei programmi tv, come nel caso di Bake Off – Dolci sotto un tetto e Primo Appuntamento.

Ma nel racconto dei suoi ultimi anni televisivi, non è mancato il riferimento all’esperienza che gli ha permesso di aprirsi al successo televisivo: il Grande Fratello. Vincitore della seconda edizione nel 2001, un periodo in cui il reality era ancora agli albori dell’esperimento televisivo.

A questo proposito, a Flavio è stato chiesto se avesse mai pesato di rifare il reality, magari in versione Vip, come ha accettato di fare l’ex gieffino Filippo Nardi, che aveva già partecipato proprio durante la seconda edizione. Ma il conduttore ha subito risposto seccamente, con una frase che ha colto un po’ di sorpresa: “Ho già detto prima che non voglio più recitare“.

Una stoccata di ferro contro il programma che lo aveva visto trionfare proprio 20 anni fa. Non sappiamo se qualcuno avesse già proposto a Montrucchio di tornare dentro la Casa più spiata d’Italia, ma appare limpido il suo punto di vista in merito. Conduttore tv affermato, marito di Alessia Mancini e papà di Maya e Orlando: a Flavio sembra non mancare nulla.

Chissà se la frecciatina è rivolta solo al Grande Fratello o il suo discorso vale anche per gli altri reality show. Ricordiamo che proprio nel 2018 la moglie fu concorrente della tredicesima edizione de L’isola dei famosi e anche Flavio, seppur di contorno, diventò un protagonista di alcune puntate. Di sicuro nei suoi prossimi impegni professionali non lo vedremo varcare la porta rossa di Cinecittà.