Flavio Montrucchio posta una foto in costume, fan ringraziano Dio

Flavio Montrucchio fa una grande sorpresa su Instagram e i fan ringraziano

Flavio Montrucchio oggi ha voluto fare un grandissimo dono ai suoi fan. Il bellissimo conduttore del programma Primo Appuntamento ha postato sul suo profilo Instagram una foto dove appare, spaparanzato su di una sdraio, in costume. Inutile nasconderlo, Flavio Montrucchio ha un fisico pazzesco, è un vero e proprio sex symbol, e ovviamente i suoi follower sono letteralmente impazziti. Alessia Mancini non può esserne che felice. Lei ha sposato un degli uomini più belli del mondo dello spettacolo italiano. La bellezza dell’attore non è passata inosservata già quando, tanti anni fa, Flavio partecipò al Grande Fratello, il reality che l’ha letteralmente lanciato. I suoi occhi color mare hanno colpito proprio tutti, dai più giovani ai più maturi, per questo motivo la presenza del Montrucchio nella casa più spiata della TV è diventata un ricordo indelebile. Dopo aver vinto il Grande Fratello, Flavio nel 2002 approdò a Centovetrine , dove rimase fino al 2007. Oggi, dopo una lunga carriera piena di successi, il marito di Alessia Mancini è il Re dei Cuori del programma Primo Appuntamento, che va in onda su Real Time, dove accompagna le coppie a conoscersi per scoprire se può scattare la classica scintilla.

Flavio Montrucchio in costume fa impazzire i fan, e qualcuno ringrazia Dio

Bellissimo, abbronzatissimo e fisicatissimo. Così appare Flavio Montrucchio nella foto che ha postato oggi sui suoi social che ha fatto impazzire i suoi fan. Il simpatico showman è stato letteralmente travolto da una marea di complimenti della serie “Mamma mia che bronzo di Riace, scusa Alessia!” o “Vacci piano con queste foto o mi farai morire!“. E tra i commenti c’è anche chi ha ringraziato Dio, chi ha invocato Santa Lucia e chi ha auspicato a Flavio ogni benedizione divina. “Io devo ringraziare Dio per aver creato tutta questa bellezza!” ha scritto qualcuno mentre qualcun altro gli ha augurato “Flavio, che Dio ti benedica sempre!“. Insomma di commenti così, l’ultima foto del Montrucchio ne è veramente piena. Possiamo dire che per il bel conduttore di Primo Appuntamento i suoi fan hanno scomodato pure i Santi e l’intero Paradiso.

Flavio Montrucchio, l’uomo dei miracoli: un uomo si è svegliato dal coma grazie a lui

Oltre ad essere super bello, Flavio risulta pure, in un certo senso, miracoloso. Si, perché pare che mentre vinceva il Grande Fratello compieva un miracolo vero e proprio. L’anno scorso, Flavio fu ospite da Caterina Balivo a Vieni da Me e una signora del pubblico gli raccontò che suo padre si svegliò dal coma proprio grazie alla sua vittoria al GF. Purtroppo, però, l’uomo è morto pochi minuti dopo essersi risvegliato ma la figlia sarà per sempre grata a Flavio Montrucchio: “Mi hai regalato sei minuti di vita di papà”.