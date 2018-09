Alessia Mancini in lacrime su Rai Uno: il miracolo del marito Flavio Montrucchio

Alessia Mancini in lacrime a Vieni da Me di Caterina Balivo con il marito Flavio Montrucchio

Momento emozionate per Alessia Mancini a Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata ospite col marito Flavio Montrucchio e ha ascoltato una storia che l’ha commossa parecchio. Una signora del pubblico, Rossella, ha raccontato di essere una fan di Montrucchio da sempre, in particolar modo da quando era uno sconosciuto nella Casa del Grande Fratello. “Io e mio padre abbiamo subito fatto il tifo per te, ti seguivamo sempre. Non ci perdevamo una puntata”, ha raccontato la donna. Qualche tempo dopo, però, il genitore è stato colpito da un infarto ed è entrato in coma. La fan di Flavio ha così registrato le avventure dell’ex gieffino in modo da farle sentire al padre una volta sveglio. Tra le registrazioni non è mancata quella della vittoria di Montrucchio: una svolta che è stata determinante per la vita di quell’uomo e soprattutto di Rossella.

Il signore è uscito dal coma dopo aver saputo della vittoria di Flavio Montrucchio

Quando la donna ha fatto ascoltare la vittoria di Flavio Montrucchio al padre, quest’ultimo si è risvegliato. Subito dopo, però, è deceduto. Ma Rossella ha voluto ringraziare lo stesso il marito di Alessia Mancini: “Mi hai regalato sei minuti di vita di papà”. La storia ha commossa l’ex letterina di Passaparola, che non ha nascosto le sue lacrime, ma si è emozionata pure la padrona di casa Caterina Balivo. La conduttrice ha fatto fatica a riprendere la parola mentre Flavio Montrucchio ha voluto dire la sua sulla vicenda. L’attore e presentatore ha fatto sapere: “Non mi aspettavo questa sorpresa. Mi sembra incredibile, neppure volevo fare tv. Anzi ogni volta che vado in tv penso di essere inappropriato, quindi mi fa ancora più piacere questa sorpresa”.

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio: innamorati più che mai

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio stanno insieme dal 2003: si sono incontrati dietro le quinte de La sai l’ultima? e non si sono più lasciati. La coppia ha due figli, Mya e Orlando, di 10 e 3 anni.