Flavio Insinna se ne va dalla Rai? Ora parla il conduttore

Il presentatore si svela in una nuova intervista, attraverso la quale risponde finalmente alla domanda legata al suo futuro in Rai o su La7

Tempo di cambiamenti per Flavio Insinna, il quale è appena stato sostituito da Pino Insegno nella prossima edizione de L’Eredità. Il conduttore potrà concentrarsi su nuovi progetti. Precisamente sarà al timone di Techeteche Show, da venerdì 25 agosto 2023, nella prima serata di Rai 1. Non solo, avrà anche un ruolo nel biopic dedicato alla vita di Paolo Pizzo, campione di scherma, intitolato La Stoccata Vincente. Questi progetti, però, potrebbero portarlo a lasciare la Rai.

Nel corso di questa intervista, di sicuro il conduttore conferma la sua solida presenza in Rai. Ma c’è anche da dire che non esclude il suo arrivo su La7 come nuovo conduttore del programma Lingo, previsto per gennaio 2024: “Posso dirle solo che il futuro è ancora tutto da scrivere”.

La sua sostituzione ne L’Eredità ha portato a pensare che, come Fabio Fazio, anche lui sarebbe potuto sbarcare su un’altra rete, ovvero La7. Questa ipotesi, però, viene smentita dallo stesso Insinna, in una nuova intervista per la rivista Sorrisi. Infatti, ha parlato dei primi speciali di Techeteche Show che vedranno sul piccolo schermo Gianni Morandi, Fiorello e Claudio Baglioni. Con questo programma c’è l’intenzione di raccontare le vite dei grandi volti del mondo dello spettacolo.

“Sarò come gli addetti alle porte girevoli dei grandi alberghi. Con frac, cilindro e bastone dirò al pubblico: ‘Venghino, signori, nel padiglione delle meraviglie!’ e lo guiderò nei vari saloni. Sarà un giro pieno di sorprese perché anche chi, come me, è amante della televisione non può ricordarsi di tutto o avere visto tutto di questi tre giganti”

Inoltre, Insinna assicura di avere già pronta la puntata dedicata a Lucio Battisti, per cui ancora non è stata scelta la data di messa in onda. E vorrebbe preparare altri due appuntamenti sulla vita di Gigi Proietti e quella Raffaella Carrà. Sembra, dunque, che questo nuovo programma per il conduttore sia abbastanza piacevole da gestire ed entusiasmante.

Non finiscono qui i progetti per Flavio Insinna su Rai 1. Il conduttore sarà presente in altre due trasmissioni della programmazione della TV di Stato. Precisamente il pubblico lo vedrà lunedì 18 settembre alla conduzione di Tutti a Scuola. Si tratta di una cerimonia di apertura per gli studenti italiani del nuovo anno scolastico, con la presenza del Presidente della Repubblica.

Invece, il 24 settembre sarà in onda, come già indicato, con La Stoccata Vincente su Rai 1. Si tratta del film che racconta la storia di Paolo Pizzo, il campione di scherma che da bambino ha dovuto lottare contro il tumore al cervello. Nella pellicola Insinna interpreta il padre del protagonista, Piero.