Flavio Insinna ‘conduttore bulimico’, verdetto spietato a Tvtalk

È sabato 7 dicembre 2024 e una nuova puntata di Tv Talk è andata in onda su Rai 3. A condurre sempre Mia Ceran, ormai diventata simbolo di eleganza e di grande professionalità all’interno del format. A riempire lo spazio dentro e fuori lo studio, invece, ospiti, analisti ed esperti in dati, social e domande spesso pungenti.

Tra le tante parentesi toccate durante la puntata, una è riuscita a strappare qualche sorriso spontaneo in più. Il focus del blocco sono i programmi dell’Access Prime Time, ormai il vero re della televisione italiana, quasi più della prima serata. Programmi come Affari Tuoi, L’Eredità, La ruota della Fortuna, infatti, continuano a raccogliere ascolti incredibili, aumentando lo share e diventando sempre di più protagonisti del piccolo schermo. Tra questi anche Famiglie d’Italia condotto da Flavio Insinna su LA7, ed è proprio su questo che si sofferma la conduttrice e interpella Lella Costa, accolta in studio con grande piacere.

L’attrice milanese parla con sincerità – caratteristica che la contraddistingue – e non ha affatto peli sulla lingua, neanche nei confronti del suo “collega teatrale”, come lo definisce Mia Ceran.

Lella Costa su Flavio Insinna: le dichiarazioni a Tvtalk

Lella, Marta citava l’arrivo di Flavio Insinna su La7. Questo tuo collega teatrale, se possiamo chiamarlo così, l’hai mai visto, come lo vedi in quel ruolo alle prese con i sondaggi, le famiglie?

La domanda della conduttrice di Tvtalk è diretta, ma Lella Costa non si fa grossi problemi a dire la sua, ironizzando su quanto sta per dichiarare: “Posso essere sincera fino all’autolesionismo?” esordisce lasciando trapelare di stare per affermare qualcosa che va controcorrente. “Ma noi per questo ti chiamiamo” – dice Ceran curiosa di sentire che cosa avrà da dire.

Mentre penso che Insinna sia un buon attore, a me come conduttore mi mette l’ansia. Perché ha l’horror vacui, è bulimico e parla troppo. Parla sempre, deve sempre riempire qualunque spazio, carica di aggettivi, di avverbi, per cui mi mette l’ansia.

Insomma, Lella Costa pare avere le idee piuttosto chiare nei confronti di Insinna che, aggiunge Ceran, “deduciamo che non sei nel suo pubblico“.

Le reazioni del web in merito a quanto detto da Lella sono discordanti: la maggior parte degli utenti viaggia a favore di Insinna:

Insinna parlerà troppo ma almeno non ha la colpa di aver dato di fatto il via alla carriera televisiva di Maria de Filippi. 😁#tvtalk — God is dead so I listen to Radiohəad (@andrenowl) December 7, 2024

Gabriele Corsi non è d’accordo con Lella Costa, e replica

Dopo avere ascoltato quanto detto dall’attrice comica, anche Gabriele Corsi dice la sua su Flavio Insinna. “Invece Gabriele, tu lo guardi Insinna? Lo studi, vi studiate?!” – chiede la conduttrice. “Sì è il mio competitor ma è uno dei miei più cari amici” – risponde prontamente Corsi, scatenando la reazione di Lella che subito: “Ecco vedi mi sono rovinata pure Corsi“. Corsi sottolinea quanto a lui Flavio piaccia molto e a proposito di gente che parla tanto, lui “non può esprimersi” dato che molti lo chiamano “il dottor divago”.

Viva la sincerità, comunque, e a Lella Costa questa non manca di certo.