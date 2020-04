Flavio Briatore, nessuna fidanzata: “Giornalismo spazzatura”, sfogo social

La fidanzata di Flavio Briatore? Non esiste: lui smonta l’ultimo gossip sul suo conto

Flavio Briatore non è fidanzato. Ha smentito categoricamente di aver avuto liaison amorose nell’ultimo periodo attraverso uno sfogo social. È dovuto intervenire per mettere un freno ai continui pettegolezzi sulla sua vita privata che stanno strisciando nell’ultimo periodo. Non avrebbe mai immaginato un così forte interessamento nella ricerca di un’ipotetica fidanzata e, solo oggi, ha letto quello che viene raccontato sul suo conto. Niente di più falso, ha detto, visto che al momento è single. Ha attaccato così tutti quei giornali che avrebbero montato gossip su di lui senza avere la benché minima conferma di quello che hanno scritto.

Flavio Briatore, sfogo Instagram: “Ennesima fidanzata? Fakenews!”

Dopo le voci sul presunto fidanzamento con Dana (relazione mai confermata), Flavio Briatore ha voluto mettere la parola “fine” alla carrellata di gossip saltati fuori in questi ultimi giorni: “Oggi scopro che la stampa mi attribuisce un’ennesima fidanzata – ha scritto sul suo profilo Instagram -. Smentisco categoricamente. Vorrei dire alla rivista gossip che l’ha fatto che, in questi momenti cosi tragici per il nostro Paese, dovrebbe occuparsi di argomenti ben più seri e non pubblicare notizie false, di presunti miei legami solo per vendere qualche copia in più #fakenews #notiziefalse #giornalismospazzatura”.

Vita privata Flavio Briatore: chi è Dana? Il pettegolezzo lanciato da Chi

Il settimanale Chi aveva scritto così di Flavio Briatore e Dana: “Avrebbe una nuova fiamma e si tratterebbe della bellissima e giovanissima Dana. I due si sarebbero incontrati nella hall dell’Hotel Principe di Savoia, a Milano. Il manager nega, anche perché sta trascorrendo questo periodo di quarantena nella sua Montecarlo con il figlio Nathan Falco e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. I due però non dormono sotto lo stesso tetto ma nelle rispettive case”.