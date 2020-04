Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono tornati insieme? No, gossip di Chi

I più romantici ci avevano creduto ma a quanto pare non c’è speranza per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Dopo il divorzio avvenuto nel 2017 i due hanno mantenuto un buon rapporto per il bene del piccolo Nathan Falco. E in questo periodo stanno trascorrendo la quarantena insieme, a Montecarlo. Ma solo come buoni amici e genitori responsabili, nulla di più. Anzi, a quanto pare, Briatore avrebbe pure una nuova fidanzata, l’affascinante Dana. A rivelarlo è il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 22 aprile 2020. Sembra che questa nuova liaison sia iniziata da poco e che Briatore stia facendo il possibile per tenerla top secret.

Ultimi gossip sulla vita privata di Flavio Briatore

“Flavio Briatore avrebbe una nuova fiamma e si tratterebbe della bellissima e giovanissima Dana. I due si sarebbero incontrati nella hall dell’Hotel Principe di Savoia, a Milano. Il manager nega, anche perché sta trascorrendo questo periodo di quarantena nella sua Montecarlo con il figlio Nathan Falco e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. I due però non dormono sotto lo stesso tetto ma nelle rispettive case“, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Sarà vero?

La vita di Briatore e Gregoraci dopo il divorzio

Da tre anni Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non hanno pace in amore. Lei ha chiuso qualche mese fa la relazione con l’imprenditore Francesco; lui invece ha avuto alcuni flirt di poco conto.