Briatore, giù le mani dal figlio Nathan: Flavio perde le staffe e non le manda a dire

In questo periodo Flavio Briatore è particolarmente combattivo sui social. Pochi giorni fa è stato protagonista di uno scontro al vetriolo con Carlo Calenda, ex Ministro dello Sviluppo Economico, al quale ha riservato parole di fuoco. Oggi, Flavio è tornato a tuonare. Stavolta non c’entra niente la politica, ma c’è di mezzo una questione privata: cioè come veste suo figlio Nathan Falco (9 anni). Nella fattispecie, su Instagram, l’imprenditore ha fatto comparire uno scatto in compagnia del giovanotto e qualcuno ha criticato l’abbigliamento di quest’ultimo, prendendosela con il genitore. L’episodio è andato di traverso a Flavio che in modo tanto stringato quanto eloquente ha replicato.

Flavio, botta e risposta con il fan

Ieri, Milano ha celebrato Sant’Ambrogio. Tra le vie del capoluogo lombardo c’è stato anche Briatore con Nathan, come testimoniato da un post Instagram dell’imprenditore. “Milano #santambrogio papà e figlio #love #assieme”, le parole dell’ex marito di Elisabetta Gregoraci che si è ritratto con il figlio. Qualcuno ha avuto da ridire sul modo di vestirsi di Nathan e ha scritto: “Come lo conciate questo bambino? Non lo prendono per il c..o solo perché è ricco. Che tristezza!”. Il commento non è sfuggito al papà che ha prontamente replicato: “L’unica tristezza sei tu, sfig…to!” La ‘sferzata’ ha raccolto centinaia di like da altri fan, evidentemente d’accordo con quanto postato dall’uomo d’affari piemontese.

Flavio e Benedetta: il gossip è tramontato?

Nelle scorse settimane si è molto parlato di un presunto flirt tra Briatore e Benedetta. La giovanissima ragazza è stata paparazzata al fianco dell’imprenditore e l’ampia differenza di età ha fatto storcere il naso a qualcuno. Tra questi, anche alla sua ex moglie Elisabetta Gregoraci che ha chiosato con un “Fa rabbrividire”. Dal canto suo il manager ha smentito la storia, dicendo che Benedetta è soltanto un’amica. A oggi, non ci sono più notizie relative a una presunta frequentazione. Il gossip sembra del tutto essere tramontato.