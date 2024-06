Flavia Vento torna in tv in un ruolo surreale: ecco dove la vedremo

Flavia Vento è tra i personaggi più strambi che la nostra tv abbia mai “partorito”. Arrivata al successo come valletta, attualmente si divide tra varie ospitate in cui si lascia andare a dichiarazioni sempre più surreali. Ora però, per lei sembra esserci un nuovo progetto all’orizzonte. A quanto pare Mediaset l’avrebbe contattata per entrare a far parte del cast fisso di una delle sue trasmissioni di punta. A lanciare il retroscena è Tv Blog e, ragionandoci, viene da pensare perché un’idea del genere sia venuta solo ora agli autori del suddetto programma. Vediamo perché.

Ne è passato di tempo da quando Flavia Vento era la “valletta sotto il tavolo” a Libero con Teo Mammucari. Da allora abbiamo imparato a conoscere il carattere dell’ex modella: libertina, svampita e a tratti surreale. Tra apparizioni della Madonna e relazioni online con Tom Cruise, negli anni la Vento ha sicuramente saputo intrattenere il pubblico, anche se in modo insolito.

Tra i gossip più noti che l’hanno vista coinvolta, c’è quello che la vedrebbe come ex amante di Francesco Totti, e dunque tra le cause della fine del matrimonio tra il capitano della Roma e Ilary Blasi. Questo, tra l’altro, potrebbe essere uno dei pochi rumors – lanciati dalla showgirl – con un fondo di verità.

In ogni caso, per raccontare questo e altri retroscena della sua vita, la Vento è spesso ospite in vari programmi televisivi. Ora però, c’è la possibilità che Flavia possa tornare in tv stabilmente, entrando a far parte del team di un noto quiz show di Canale 5.

Tv Blog infatti, ha da poco fatto sapere che l’ex modella sarà la new entry del cast fisso di Avanti un Altro. Se così fosse, non sarebbe comunque la prima volta che la Vento appare all’interno del programma di Bonolis. In questo caso però, il ruolo sarebbe completamente diverso.

Mentre in passato la ricordiamo come concorrente vip della trasmissione, ora invece Flavia si prepara a diventare un volto del salottino di Avanti un Altro. Il suo ruolo, già sulla carta, appare surreale (come lei).

Spiega Tv Blog, che la Vento siederà sugli sgabelli del programma per porre ai concorrenti domande sui “misteri dell’universo“. Effettivamente, con il suo brio, la showgirl si inserisce perfettamente all’interno del parterre proposto all’interno del game show, andando a mostrare una nuova sfumatura del grottesco che tanto piace a Paolo Bonolis. Non ci resta allora che vederla in azione nella prossima stagione televisiva.