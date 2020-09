Flavia Vento ha abbandonato il Grande Fratello Vip dopo 24 ore

Flavia Vento ha abbandonato il Gf Vip. In molti avevano pronosticato un suo abbandono nel corso del reality show, visto che già in passato ha abbandonato spesso e volentieri. Ma chissà se almeno uno tra queste persone avrebbe immaginato che sarebbe successo nel giro di un giorno solo! La quinta edizione Vip è iniziata ieri sera, ma la serenità della Vento è durata solo una notte. Già stamattina infatti ha iniziato a manifestare segni di malessere e di insicurezza verso l’esperienza che ha deciso di iniziare. Il Grande Fratello va in onda da vent’anni, tutti conoscono le dinamiche di questo gioco e sanno a cosa vanno incontro, ma Flavia Vento ha fatto male i conti con la sua capacità di sopportazione visto che non è riuscita a resistere neanche un giorno. Le è bastata una notte per capire di non essere fatta per questo reality, sebbene le dinamiche non fossero neanche ancora cominciate.

Gf Vip, Flavia Vento ha abbandonato dopo un giorno nella Casa: cosa è successo

Flavia ha pianto più volte durante la giornata di oggi, ha giustificato la sua sofferenza parlando dei suoi cani. Ne ha sette ed è molto legata a loro. Ha detto agli altri concorrenti di non saper stare senza di loro, ma soprattutto ha insistito dicendo che i suoi cani probabilmente non stavano bene senza di lei. Che hanno bisogno di lei. Molti nella Casa hanno provato a farle capire che con molta probabilità i suoi cagnolini stavano bene in realtà, Patrizia De Blanck più di tutti ha provato a scuotere Flavia usando tutta la sua sincerità e la sua schiettezza, ma non c’è stato nulla da fare. Flavia non ha vissuto bene tutto il primo giorno di Gf Vip, era intollerante anche al microfono e soprattutto alla collanina con cui indossarlo e che permette di sentire bene i concorrenti.

Flavia Vento ha lasciato il Grande Fratello Vip: la sua esperienza è durata 24 ore

Come se non bastasse, oltre ai cani e al microfono c’è stata anche la questione sigarette. Le ha avute in tarda serata ed è stata molto insofferente anche vedendo le richieste al Grande Fratello non esaudite nel giro di breve tempo. Ma gli autori hanno avuto anche un’altra situazione da gestire, quella legata a Tommaso Zorzi. L’influencer ha la febbre e oggi pomeriggio è stato messo in isolamento. I concorrenti comunque hanno provato a stare vicini a Flavia e a rasserenarla, ma lei non ne ha voluto sapere. Nel giro di sole 24 ore, Flavia Vento ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip 5.