Zorzi isolato al Gf Vip, rischio Covid? Sfogo con psicologa in diretta: video

Siamo certi che Tommaso Zorzi non avrebbe mai immaginato il suo primo giorno al Grande Fratello Vip così come lo sta vivendo. L’influencer già da ieri sera ha infatti detto ripetutamente alla produzione di avere la febbre. Dal suo racconto pare che la sua temperatura corporea fosse alta già prima di entrare nella Casa e che lui lo avesse fatto presente. Ha chiesto più volte dei medicinali per curarsi, lui ha collegato i decimi alla sinusite, ma avere la febbre che viene e che va in questo periodo fa sorgere il sospetto Coronavirus. Naturalmente è un’ipotesi remota, visto che sono stati fatti più volte tutti i controlli del caso sui concorrenti. Tutti loro si sono sottoposti al tampone e non solo una volta. Ovviamente i risultati sono stati tutti negativi. Inoltre sono stati in isolamento prima di entrare nella Casa per cui è difficile che Tommaso sia stato contagiato.

Tommaso Zorzi, tampone al Gf Vip? Il concorrente è in isolamento

Nonostante ciò, la produzione pare abbia deciso comunque di eseguire tutti i controlli del caso visto che al momento Zorzi è in isolamento al Gf Vip. Non è insieme al resto del gruppo nella Casa, ma si trova in una delle stanze speciali, da solo. Forse nella stanza dei Super Led. I concorrenti non sanno che fine abbia fatto, ma durante la diretta si è visto Tommaso sfogarsi con Piera, la famosa psicologa del Grande Fratello. Non è chiaro se sia stato un errore della regia o se invece abbiano voluto aggiornare il pubblico, fatto sta che è andato in onda e solo così i fan hanno avuto news su Tommaso Zorzi. Nel video in questione, l’influencer sottolinea il fatto di aver fatto più volte il tampone e di volere una risposta. La psicologa non è ancora in grado di dargliene, però: “Ti vorrei dare una risposta, la sto aspettando con te”. E da queste parole si può intuire che Tommaso potrebbe aver fatto un altro tampone.

Gf Vip, Zorzi isolato a causa della febbre: ultimi aggiornamenti dalla Casa

Piera ha anche invitato il concorrente a mettersi nei panni degli autori, perché col trambusto che c’è in regia non è semplice stare dietro a tutti e soprattutto in una situazione di apparente emergenza come la sua. In un altro video ancora, Tommaso dice di stare male e di essere molto ansioso, oltre che molto insofferente dopo ore isolato in una stanza da solo. In ogni caso, è davvero difficile pensare che Zorzi abbia il Covid perché, come già detto e ridetto, i concorrenti sono stati sottoposti a tanti tamponi prima di entrare. Come leggerete dopo i video, in serata è arrivato anche il comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip sull’isolamento di Zorzi.