Flavia Vento furiosa, a Myrta Merlino: “Intervista mai autorizzata”

Negli ultimi giorni si sta parlando molto di Flavia Vento e di un suo presunto flirt avuto con il calciatore Francesco Totti. La showgirl e modella italiana ha fatto nuovamente la sua comparsa in alcune trasmissioni televisive ed in particolare è stata ospite da Monica Setta a Storie di Donne al bivio. Il settimanale Di Più ha anche pubblicato un’intervista esclusiva di cui ha parlato Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. Stando alle parole della Vento, tuttavia, quest’intervista non sarebbe mai avvenuta.

Dopo la tanto discussa separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è venuta fuori la storia che l’ex capitano della Roma avesse avuto un flirt con Flavia Vento. Sebbene il calciatore abbia negato, la voce è stata confermata dalla diretta interessata durante la sua ospitata a Storie di Donne al bivio.

Parlando con la conduttrice Monica Setta, la showgirl e modella ha difatti affermato:

Tra noi c’è stato un flirt 23 anni fa, era il 2001. Ma è stata una cosa breve. L’ho conosciuto a casa di Valentino in quel periodo. Posso dire che la nostra brevissima frequentazione gli ha portato molta fortuna, visto che quell’anno la Roma ha vinto lo scudetto. Io andavo sempre a vederlo giocare allo stadio. Poi si è detto e scritto di tutto su questa storia. Però adesso che lei e lui non stanno più insieme sono più tranquilla a parlarne. In tutto questo tempo però sono stata zitta come avete visto. Qualcuno mi ha anche fatta passare come sfascia famiglie. Poi devo dire che Francesco non si è comportato troppo bene con me, infatti lo metterei nel girone dantesco del Purgatorio.

Il settimanale Di Più è poi recentemente uscito in edicola con un’intervista esclusiva all’ex gieffina secondo la quale lei e Totti sarebbero stati insieme proprio poco prima delle nozze tra lui ed Ilary Blasi. Nella puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda mercoledì 10 aprile, Myrta Merlino ha dato spazio alla vicenda. Riprendendo le parole dell’intervista, si è difatti chiesta perché tali confessioni siano arrivate soltanto adesso. Flavia Vento ci ha quindi tenuto a precisare alcune cose, scrivendo alla conduttrice tramite un messaggio pubblicato su X (ex Twitter).

La showgirl e modella, rivolgendosi direttamente alla Merlino, ha precisato di non aver mai autorizzato quell’intervista e di non aver mai pronunciato le parole che si leggono sul settimanale. Inoltre ha aggiunto che provvederà per vie legali.

Di seguito il post condiviso su X: