Flavia Vento durissima contro Ferragni: “È da galera”

A commentare la vicenda di Chiara Ferragni con il pandoro è arrivata anche Flavia Vanto. Si è scagliata contro l’influencer, sostenendo che quello che fa lei “non è il modo corretto di fare beneficenza“. Ha anche detto che presto parlerà della questione Francesco Totti e Ilary Blasi.

Da Turchesando, la Vento ha commentato il fatto. Secondo lei Chiara “camperà comunque di rendita“, ma “ha fatto una cosa da galera“. Come sempre Flavia non ha peli sulla lingua e non ha avuto timore ad esprimere ciò che pensa sulla questione.

“Chi fa beneficenza e poi non dà i soldi è una cosa da galera. È grave, e credo che a Chiara Ferragni i soldi non le manchino, un milione in più o un milione in meno…I poveri sono in Africa, lei camperà di rendita per venti vite, non mi fa pena per niente. Che lei abbia due milioni in meno non me ne frega niente, mi devo preoccupare che ora la Ferragni non ha una lira? Una che guadagna 80mila per una foto può anche smettere di lavorare e sparire…“