Chiara Ferragni torna sui social: “Mi siete mancati”. Il messaggio

Dopo un periodo di silenzio, Chiara Ferragni è tornata sui social e lo ha fatto con due storie Instagram pubblicate sul suo profilo. Dopo il caso Balocco, che ha avuto una risonanza mediatica di dimensioni globali, rimbalzando anche su testate estere, l’influencer, dopo l’ormai noto video di scuse, si era chiusa in un silenzio social durato fino alla giornata del 3 gennaio 2024, quando è tornata a mostrarsi.

Chiara Ferragni torna sui social: il ringraziamento

“Mi siete mancati” sono le parole con cui Chiara Ferragni ha rotto il lungo silenzio. Parole che sono state accompagnate da un box per le domande. Una seconda storia, arrivata pochi minuti dopo, è un lungo messaggio di ringraziamento:

“Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero“.

Con questo messaggio, Chiara Ferragni ha così voluto ringraziare tutte quelle persone che, in questo difficile periodo, le sono state vicine e l’hanno sostenuta. Rimane da capire se l’influencer rilascerà altre dichiarazioni nei prossimi giorni o, ad esempio, risponderà alle domande che gli utenti potrebbero farle, vista la presenza del box domande nella prima storia.

Al di là di queste due storie, il profilo Instagram di Chiara Ferragni aveva dato un segnale di vita anche in un’altra occasione. Pochi giorni fa, infatti, qualcuno aveva notato un like (poi rimosso) ad un post del padre Marco Ferragni che, in quell’occasione, aveva augurato buon compleanno alla figlia Valentina, sorella di Chiara. In seguito, l’influencer si era mostrata in un video realizzato da Fedez in occasione dell’Ultimo dell’anno, dove era apparsa sorridente. L’utenza, in quest’ultimo caso, si era divisa: tanti coloro che l’avevano incoraggiata, ma tanti anche quelli che l’avevano criticata, altri ancora l’avevano insultata pesantemente.

Il caso Ferragni-Balocco

Con il caso dei pandori Balocco, Chiara Ferragni era andata incontro ad una multa inflitta dall’Antitrust (1 milione di euro) e ad una successiva denuncia dal Codacons. Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, l’influencer avrebbe ingaggiato una task force di avvocati per fare ricorso contro la suddetta multa. A causa di questo caso, infatti, la credibilità di Chiara Ferragni ha subìto un duro colpo, portando ad una fuga di follower dal profilo Instagram dell’influencer e alla fine della collaborazione con il noto brand Safilo.