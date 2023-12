Chiara Ferragni batte un colpo: il ritorno su Instagram è low profile

Dopo il video di scuse relativo al caso Balocco, Chiara Ferragni si è ritirata nel più totale silenzio social. A differenza di Fedez, che ha ripreso a rendere partecipi i follower della quotidianità dei loro bambini, da parte dell’imprenditrice digitale non è arrivato alcun segnale di vita sulle piattaforme digitali. Qualche ora fa, però, Chiara ha lasciato un like che testimonia la sua presenza.

Chiara Ferragni, segnale di vita social: like al post del padre

Il suddetto like, ora rimosso, è stato notato nel post del padre dell’influencer, Marco Ferragni. Quest’ultimo ha pubblicato uno scatto assieme alla figlia Valentina, augurandole buon compleanno (la sorella di Chiara festeggia 31 anni). Proprio nel carosello di Marco, che ha ricevuto migliaia di like, Chiara Ferragni ha voluto lasciare una piccola traccia della sua presenza sui social, probabilmente per partecipare all’affetto espresso dal padre nei confronti della sorella.

Proprio Valentina, poco dopo lo scoppio del caso dei pandori Balocco che ha visto coinvolta Chiara Ferragni, aveva pubblicamente sostenuto la sorella, scrivendole un messaggio tramite una storia Instagram. Qui, la sorella dell’imprenditrice digitale aveva ricordato alcune importanti azioni benefiche svolte da quest’ultima, come la creazione di una raccolta fondi per la costruzione di un reparto di terapia intensiva durante l’emergenza Covid, ma anche la donazione dell’intero cachet di Sanremo contro la violenza sulle donne.

Chiara Ferragni: la dura sentenza di Simona Izzo

Come spiegato in precedenza, Chiara Ferragni si è ritirata in un silenzio social. Pochi giorni fa, però, il Corriere della Sera aveva pubblicato un video dell’influencer al Parco Sempione di Milano, in compagnia della madre Marina di Guardo e dei figli, in quella che rappresentava la prima uscita di casa dopo lo scoppio del caso Balocco. La Ferragni non aveva voluto rilasciare dichiarazioni.

Nella giornata di mercoledì 27 dicembre, inoltre, ad esprimersi, con parole dure, sul caso che vede coinvolta Chiara Ferragni è stata Simona Izzo. Ospite a La Vita in Diretta di Alberto Matano, l’attrice si è resa protagonista di commenti aspri, non senza scagliare qualche frecciatina alla Ferragni. Simona Izzo aveva poi proseguito con una dura sentenza nei confronti della professione svolta dall’imprenditrice digitale, dicendosi convinta che i social crolleranno e che si trattava di “carriere fondate sul niente“. A calmare gli animi è stato Alberto Matano che, in seguito alle dure dichiarazioni della Izzo, ha fatto invece notare la grande capacità imprenditoriale della Ferragni.