Flavia Vento, cos’è accaduto dopo l’addio al GF Vip: “Non è tornata a casa”

A gran sorpresa (ma non troppo visto che è nota per iniziare i reality e non concluderli), Flavia Vento ha scelto di troncare la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5 poche ore dopo aver messo piede nella Casa più spiata d’Italia. Motivo? Troppo grande la nostalgia per i suoi cani. La decisione ha sollevato una miriade di reazioni sia tra gli inquilini sia tra il pubblico dello show, che si è riversato sui social per commentare la vicenda. E Flavia? Dove si trova ora? Ha fatto rientro a casa e si è riunita con i suoi amici a quattro zampe? A quanto pare no. Infatti starebbe ancora versando lacrime amare. Questo almeno è ciò che afferma l’influencer Amedeo Venza che tramite delle Stories Instagram ha dichiarato di aver raggiunto telefonicamente la soubrette.

Flavia Vento dopo la scelta di lasciare il Grande Fratello Vip: parla Amedeo Venza

“Ho raggiunto Flavia Vento al telefono e ha iniziato a piangere perché la tengono ancora in hotel e sente che i cani sono disperati per la sua assenza”. Così Amedeo Venza che aggiunge che il contatto con la showgirl si è poi concluso in modo piuttosto inatteso, vale a dire con lei che “di botto” gli avrebbe “attaccato il telefono in faccia”. Dunque, sempre affidandosi a Venza, Flavia non si è ricongiunta ai suoi cani e starebbe alloggiando in un albergo. Non chiari i motivi della situazione venutasi a creare. Qualcuno ipotizza che la showgirl comparirà in prima serata durante la puntata di venerdì 18 settembre per motivare meglio la decisione che l’ha portata ad abbandonare anzitempo la trasmissione di Canale 5.

GF Vip 5: partenza movimentata con i casi Leali e Vento

I primi giorni del reality sono stati piuttosto movimentati: oltre al caso Flavia Vento, hanno fatto parecchio rumore le parole di Fausto Leali, che si è avventurato in una ‘disquisizione’ storica su Benito Mussolini, citando anche Adolf Hitler. Le dichiarazioni sono rimbalzate ovunque e sulla piazza social sono stati diversi gli utenti a chiedere la squalifica immediata del cantautore bresciano. Con ogni probabilità Signorini affronterà il tema in diretta tv, nella puntata di domani. Assai difficile che si giunga alla squalifica del concorrente: quasi certamente si chiederà all’artista una rettifica su alcuni passaggi esternati nelle scorse ore a riguardo dei due dittatori.