Flavia Vento amareggiata: “Totti mi ha ferita”. Cosa è successo

Ospite a La Volta Buona, Flavia Vento ha parlato per la prima volta, dopo tanto tempo, di Francesco Totti. L’ex modella aveva anticipato che presto avrebbe raccontato la sua verità sulla relazione con il Pupone, oggi si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

Da Caterina Balivo, Flavia non si è voluta esprimere più di tanto e ha deciso di non parlare di Ilary Blasi, ma di soffermarsi principalmente sul comportamento dell’ex calciatore. Da quando la conduttrice ha raccontato, nel suo documentario Unica, com’è finito il matrimonio con Francesco, stanno uscendo sempre più storie riguardanti quegli anni in cui erano sposati o si erano appena messi insieme.

Più di tutti Fabrizio Corona da settimane continua a lanciare scoop sui tradimenti vari all’interno della coppia. Per anni si è sospettato di una storia tra Totti e la Vento, poco prima delle nozze di lui, e l’ex re dei paparazzi ha sempre confermato ciò. Ilary al Grande Fratello si vendicò anche con l’ex re dei paparazzi per aver fatto uscire una storia del genere in un momento così delicato per lei. Oggi a parlare, per la prima volta, è stata l’ex modella.

“Io in 18 anni sono sempre stata molto zitta su questa storia, facendo sempre finta di niente, ma posso dire che questa storia mi ha ferita tantissimo nell’orgoglio di donna, perché non è bello. Non voglio entrare troppo nel vivo ma non è bello quello che è successo, ne parlo da donna ferita e spero che un giorno mi chieda scusa perché non si è comportata bene con me“

Non è stata molto chiara la Vento, anche se ha lasciato intendere che, non solo c’è stata una storia, ma anche che l’ex calciatore non si sia comportato bene con lei. Ciò le ha provocato molta sofferenza. Non ha voluto, però, aggiungere altro.

L’esperienza a Libero

A distanza di anni, la Vento è tornata a parlare anche del programma Libero, con Teo Mammucari. Ad oggi sarebbe impensabile relegare una donna, all’interno di una trasmissione, sotto un tavolino trasparente, ma all’epoca lei accettò. Sicuramente erano tempi storici diversi, ma ha spiegato che l’idea inziale era tutt’altra.

“Non è andata proprio così, l’idea iniziale era diversa. L’autore, Giovanni Benincasa, aveva detto di mettere una bellissima donna in un cristallo trasparente. Poi è arrivato questo tecnico con il tavolo trasparente chiedendomi se ci piacesse. Inizialmente avevamo dei dubbi, poi alla fine abbiamo deciso di andare avanti così“

Flavia ha anche ammesso che quando disse di sì per quel ruolo era comunque molto giovane, ora non pensa che accetterebbe un lavoro del genere.

La religione e la castità

In questa occasione, la Vento ha parlato anche del suo rapporto con la religione. Ha raccontato di aver ricevuto dei piccoli miracoli che le hanno fatto sviluppare una forte fede. Ha anche rivelato di aver avuto una visione: le è apparsa una luce, una donna vestita di celeste con 12 stelle sul capo.

Da qui poi la sua scelta di castità e del perché lo ha fatto: “Io sono casta da 10 anni, ho avuto un richiamo. Il sesso non mi manca per niente, io ho avuto anche delle esperienze mistiche“.