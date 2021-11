Flavia Pennetta e Fabio Fognini genitori-ter: sesso, nome e dettagli parto

Flavia Pennetta e Fabio Fognini sono diventati genitori per la terza volta. La nascita è stata annunciata sui social dal marito della 39enne attraverso una dolcissima storia Instagram. Ecco tutto ciò che si sa al momento sul lieto evento e sulla nuova aggiunta alla famiglia dei tennisti, sposati dal 2016.

Nel tardo pomeriggio del 19 novembre 2021 Fabio Fognini, 34enne tennista marito della collega Flavia Pennetta ha annunciato di essere divenuto di nuovo padre. Lo ha fatto con una storia Instagram condivisa ai suoi quasi 600 mila follower. Lo scatto, in bianco e nero, ritrae il braccialetto identificativo della sua terzogenita, una femminuccia.

Il nome che i due sportivi hanno scelto per la loro bimba è Flaminia. Il 34enne ha rivelato l’orario preciso di nascita della piccola, rassicurando sulle condizioni sue e della neomamma-ter. In più non si è risparmiato dal ringraziare la moglie per avergli fatto provare una emozione grandissima ancora una volta. L’immagine è stata presto ripostata dalla Pennetta su una sua storia Instagram, corredata di cuori.

Un’ora prima Fognini aveva pubblicato un’altra storia Instagram in cui si è mostrato all’interno dell’ospedale di Barcellona, dove abita la coppia e dove ha partorito la moglie, con una emoji raffigurante una clessidra, in segno di attesa.

Pennetta-Fognini, terzo figlio

L’annuncio della gravidanza della 39enne è stato dato dalla coppia lo scorso luglio 2021 tramite un post su Instagram. In quell’occasione Flavia ha scritto che “Tre è il numero perfetto”.

Fognini e la Pennetta, amici di lunga data, si sono sposati l’11 giugno del 2016 dopo due anni di frequentazione. Le nozze hanno avuto luogo nella Cattedrale di Ostuni, in Salento, terra natale della sportiva. La loro unione è stata coronata dall’arrivo del loro primogenito Federico, nato nel 2017. Poi, nel 2019, è venuta al mondo la piccola Farah. Il nome della terza figlia della coppia ha la lettera “F” come iniziale, come d’altronde tutti i nomi degli altri componenti della famiglia. I due hanno voluto così continuare la loro tradizione.

Flavia adesso può godersi la sua numerosa famiglia, a distanza di 6 anni da quando ha appeso la racchetta al chiodo. La carriera di Fognini, invece, continua tutt’ora.