Flavia Pennetta annuncia la terza gravidanza: dettagli e reazioni

Terza gravidanza per la tennista Flavia Pennetta, 39 anni: nelle scorse ore la sportiva, tramite un post tripudiante di gioia e amore pubblicato su Instagram, ha fatto sapere ai suoi numerosi fan di essere di nuovo in dolce attesa. La campionessa, moglie del ‘collega’ di racchetta Fabio Fognini, è già madre di Federico e Farah. Adesso la famiglia si allarga ancora.

“Qualcuno dice che il 3 è il numero perfetto. Forse è proprio vero perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento. IO VI AMO! Siamo felicissimi e non vediamo l’ora di conoscerti piccolina/o“. Così Flavia sui social, a corredo di uno scatto in cui vengono mostrati i suoi due figli intenti a baciarle il pancino. Immediata la reazione dei fan, che sono accorsi in tantissimi sotto al profilo della 39enne per fare le congratulazioni e gli auguri.

Diversi anche i volti celebri che si sono fatti sentire. Una delle prime a commentare è stata la nuotatrice Federica Pellegrini che ha esclamato un affettuoso “Bravi!”, riferendosi alla Pennetta e a Fognini. Anche Costanza Caracciolo (ex velina di Striscia la Notizia e moglie di Bobo Vieri), Alice Campello (influencer e moglie di Alvaro Morata), Alessandro Matri (ex calciatore e compagno di Federica Nargi), Sara Errani (tennista), Eleonora Abbagnato (danzatrice) e Giorgio Pasotti (attore) si sono affrettati a fare gli auguri alla sportiva.

Flavia Pennetta e Fabio Fognini: le precedenti gravidanze

Come poc’anzi detto, per Flavia si tratta della terza gravidanza. Il primo figlio, Federico, è nato il 19 maggio del 2017, ossia quasi un anno dopo il matrimonio in cui si è unita a Fabio Fognini (le nozze sono state festeggiate l’11 giugno 2016). All’epoca la tennista annunciò di aspettare un bebè nel dicembre 2016.

Poco più di due anni dopo la nascita di Federico, ecco l’arrivo della piccola Farah, venuta alla luce il 23 dicembre 2019. In quel caso a dare l’annuncio via social della nascita della bimba fu Fabio.

Per quel che riguarda la terza gravidanza, non resta che attendere di sapere se il bebè sarà maschio o femmina. Nulla si sa nemmeno sulle tempistiche della dolce attesa. Probabile comunque che la Pennetta abbia già superato il terzo mese e che, quindi, il suo terzo frutto d’amore sarà accolto entro la fine dell’anno.