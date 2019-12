Fabio Fognini e Flavia Pennetta, è nata la seconda figlia: nome, peso, foto

Fabio Fognini e Flavia Pennetta, genitori bis: è nata la secondogenita: nome, peso, soprannome e prima foto con papà

Benvenuta Farah, il fiocco rosa in casa di Fabio Fognini e Flavia Pennetta si può ora appendere: la famosa coppia di tennisti sono diventati mamma e papà bis oggi 23 dicembre alle ore 10.11. Ad annunciare la nascita della piccola è stato lo stesso Fognini attraverso una Stories su Instagram dove ha reso noto anche il nome scelto per la figlia, fino ad oggi tenuto ‘segreto’. La coppia aveva solo seminato indizi a riguardo, dicendo che la neonata avrebbe avuto un nome che sarebbe iniziato con la F. Dopo la nascita sono arrivati anche tutti i dettagli del bebè relativi a peso e soprannome.

Fognini, la prima foto con in braccio Farah: “Benvenuta”

Farah è in forze e sta benone. Fognini, via social, ha svelato che la piccolina pesa 3 chili e 160 grammi e che sarà soprannominata Mimmi. “Mamma e Mimmi stanno super bene… Non esiste felicità più grande!”, ha inoltre fatto sapere il campione della racchetta con un’altra Stories. Infine, nel pomeriggio, Fabio si è mostrato con in braccio Farah, postando una foto, sempre su Instagram. “BENVENUTA piccola Mimmi FF87 ♥️ FF23”, il flash con cui ha commentato lo scatto. Ricordiamo che la coppia ha già un figlio, Federico. Il primogenito è venuto alla luce nel 2017, a meno di un anno dalle nozze da favola celebrate l’11 giugno 2017 a Ostuni, luogo nativo di Flavia.

Fabio Fognini: “Nel tennis si soffre troppo perché è molto emotivo”

Di recente ospite a Verissimo, Fognini si è augurato che il figlio Federico non intraprenda la carriera da tennista quando crescerà: “Deve fare quello che vuole, lo sport che desidera, ma nel tennis si soffre troppo perché è molto emotivo. Poi, sei sempre solo. C’è lo staff, c’è il coach, ma di fatto sei solo e lontano dagli amici e dalla famiglia. È uno sport bellissimo e difficilissimo e bisogna fare tanti sacrifici. Deciderà lui ma io da papà la racchetta dalla mano gliela vorrei togliere”.