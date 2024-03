Fiorello: “Viva Rai2 si ferma a Pasqua, ma non sono privilegiato”

Questa mattina Fiorello ha spiegato per quale motivo Viva Rai2 si fermerà per le vacanze pasquali. Infatti era stato annunciato che mercoledì 27 marzo la trasmissione si sarebbe presa una pausa, per rinziare il 3 aprile.

Ciò ha fatto indignare alcuni telespettatori che hanno supposto che il conduttore “sia privilegiato”, proprio perché ha l’opportunità di potersi fermare per le festività pasquali. In realtà il motivo è un altro.

Infatti il conduttore ha spiegato che a maggio ci sono problemi con gli studi. Da quest’anno la trasmissione si è trasferita da via Asiago al Foro italico e lì si terranno gli internazionali di tennis. Proprio per non ostruire l’evento e far sì che anche Fiorello possa fare la sua trasmissione senza troppe limitazioni, si è deciso di usare le festività pasquali per trasferire gli studi nella vecchia locazione.

Dunque quello che apparentemente sembrerebbe un privilegio, in realtà è una questione di tempistiche per gli addetti ai lavori. Anche se, in base a ciò che è previsto da palinsesto, l’ultima settimana di Viva Rai2 coinciderà con la prima degli internazionali. Infatti la chiusura dovrebbe essere il 10 maggio. Ma ciò dipenderà anche dalla risposta del pubblico che segue con grande dedizione la trasmissione.

Fiorello- Giacovazzo e la polemica sulla figlia del conduttore

Per la festa del papà Fiorello ha cantato nella sua trasmissione La prima cosa bella insieme alla figlia. Il giornalista del Tg2, Piergiorgio Giacovazzo, ha commentato, durante un fuorionda che però si è sentito, ironizzando sul fatto che ora la ragazza avrebbe “fatto 12 trasmissioni“.

Subito si è creata la polemica, tra chi ha accusato il giornalista di essere stato poco carino nei confronti di Fiorello che non ha mai esibito le figlie. E chi invece gli ha dato ragione. A tal proposito è intervenuto perfino l’ufficio stampa Rai che ha quasi costretto Giacovazzo a fare delle scuse al conduttore. Ciò ha in parte sottolineato l’autorevolezza di Fiorello all’interno della rete. In realtà poi lui ci ha ironizzato molto sopra e ha spiegato che il giornalista lo ha chiamato personalmente per scusarsi.