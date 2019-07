Fiorello: la trattativa con la Rai si complica, l’indiscrezione

Fiorello, la trattativa con la Rai si complica. Tuttavia in Viale Mazzini rimangono fiduciosi: l’indiscrezione

Fiorello e la Rai continuano a trattare. Questo è quanto scrive Dagospia, che ha lanciato delle indiscrezioni sul possibile matrimonio tra lo showman messinese e Viale Mazzini. Matrimonio che tuttavia rimane in bilico. A breve il servizio pubblico radiotelevisivo svelerà i propri palinsesti e il nome di Fiorello resta caldissimo, anche se pare che non comparirà. Prima ci sarebbero alcuni nodi da sciogliere. In primis la situazione contrattuale del conduttore su cui vorrebbe puntare l’amministratore delegato Fabrizio Salini che in lui avrebbe individuato il volto di punta della Rai del cambiamento.

“Fonti interne a viale Mazzini spiegano che ‘c’è timore per eventuali futuri controlli da parte di Corte dei Conti e Anac”

Il matrimonio s’ha da fare o no? “Non tutto sembra filare liscio perché a quanto si apprende da fonti del settimo piano di viale Mazzini ci sarebbero dei ritardi per la firma del contratto” si legge su Dagospia che aggiunge “che Salini avrebbe già voluto mettere al sicuro (il contratto, ndr) per permettere al conduttore di preparare al meglio la nuova stagione.” Il portale diretto da Roberto D’Agostino spiega poi i motivi del perché Fiorello e la Rai al momento non hanno ancora trovato un accordo: “Fonti interne a viale Mazzini spiegano che ‘c’è timore per eventuali futuri controlli da parte di Corte dei Conti e Anac. Bisogna capire fino a che punto la Rai si può spingere in avanti per quanto riguarda gli emolumenti contrattuali.'”

Fiorello e Rai: dubbi e peprlessità del conduttore, ma a Viale Mazzini restano fiduciosi

In sintesi, Dagospia scrive che tutto resta in forse per una questione economica. Ma ci sarebbe dell’altro. Anche lo showman non sarebbe del tutto convinto. Il portale cita fonti vicine al dossier le quali avrebbero spifferato che “trattandosi del primo esperimento del genere in casa Rai, il timore è ‘che non ci siano garanzie adeguate affinché la novità funzioni’. Nonostante i dubbi, in Viale Mazzini resterebbero fiduciosi di riuscire ad assicurarsi le performance del conduttore. Non resta che attendere ancora un poco per capire se il matrimonio s’ha da fare. Oppure no.