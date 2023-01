Fiorello di nuovo nella rete di Striscia la Notizia. Lo showman siciliano si è guadagnato un altro Tapiro d’oro. Il premio dedicato alle gaffe gli è stato recapitato per aver spoilerato in diretta la notizia della gravidanza di Nina Zilli. L’artista non ha preso un granché bene la questione, ma nemmeno in modo iroso come qualcuno ha voluto far passare. Ma cosa è accaduto? Fabrizio Biggio, protagonista di una diretta Instagram con Rosario, ha appunto diffuso la news relativa alla dolce attesa della cantante, senza consultarsi con la diretta interessata. Una mossa poco accorta che ha giustamente innescato il disappunto della donna la quale avrebbe voluto essere lei stessa a informare pubblicamente della faccenda.

“Sapevo della gravidanza di Nina Zilli prima ancora che lei fosse effettivamente incinta, perché me lo aveva detto Danti il giorno prima di metterla incinta. Ma non ho parlato. Poi è arrivato Fabrizio Biggio: il responsabile è lui. Scherzi a parte, ne approfittiamo per chiedere scusa a Nina, ma non era affatto arrabbiata…”. Così Fiorello intercettato da Valerio Staffelli, lo storico inviato del tg satirico di Antonio Ricci che gli ha fatto avere il Tapiro.

Fiorello ha poi giocato la carta dell’ironia, menzionando il nuovo programma di Rai Due, Boomerissima, che ha segnato il ritorno alla conduzione televisiva di Alessia Marcuzzi. “Siccome oltre alla gravidanza di Nina abbiamo anche spoilerato il numero di cellulare di Alessia, vorrei ricevere un doppio Tapiro. Così recupero Belen con cui sono in lotta appunto per i Tapiri”, ha aggiunto Rosario, facendo riferimento al fatto di aver per sbaglio mostrato il numero della presentatrice romana la quale si è ritrovata inondata di messaggi privati. Resta il dubbio se si sia in effetti davvero trattato di un errore oppure di un finto sbaglio per creare visibilità mediatica attorno allo show dell’ex timoniera de Le Iene.

Lo spoiler della gravidanza di Nina Zilli e la reazione (non irosa) della cantante

Come poc’anzi accennato, pochi giorni fa Fiorello e Biggio, nel corso di un live su Instagram, hanno messo in circolo l’indiscrezione della gravidanza di Nina Zilli. Va sottolineato che l’artista firma per Viva Rai 2 una delle sigle del programma. Detto ciò, la Zilli ha poi confermato di essere in dolce attesa. Aspetto un figlio assieme al compago, il musicista Danti.

“Tra Nina Zilli e Danti c’è del tenero, anche altro. C’è del terzo”. Così Biggio ha reso nota la notizia della gravidanza. L’artista, dopo la rivelazione, è intervenuta. rimarcando che avrebbe voluto essere lei stessa a divulgare la questione relativa al figlio.

“Avrei voluto dirlo a VOI, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa(non lo sapeva ancora nessuno) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più”.

Da sottolineare che Nina ha rilasciato le suddette dichiarazioni con il sorriso sulle labbra e non con toni irosi, come invece qualcuno ha lasciato intendere. E infatti, alla luce di alcuni titoli fuorvianti, la cantante ha detto: “Il Fatto Quotidiano on line, virgoletta l’inesistente.

Boh veramente, che decadenza. “Sbotta” “vaff***o”. Ma che virgolette vi inventate? Una persona che ride e sorride vi sembra che “sbotti”? Ma l’italiano e l’udito, tutto bene?”