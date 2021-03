Fiorello stupisce tutti, dolore per lo showman: le parole sulla figlia

Commozione per Fiorello nel corso della conferenza stampa del Festival di Sanremo 2021 che ha avuto luogo mercoledì 3 marzo. Lo showman, a sorpresa, ha parlato di un suo strettissimo affetto, la figlia Angelica, 14 anni. ‘Fiore’ ha espresso tutto il suo dolore per la situazione innescata dal Covid relativa al mondo adolescenziale, che ormai da un anno ha dovuto fare a meno della maggior parte delle esperienze e interazioni ‘reali’ di vita sociale.

Alla domanda originale postagli (come sta vivendo da padre la pandemia), Fiorello si è aperto in modo inusuale, lasciando i panni goliardici e divertenti con cui solitamente si rapporta con il pubblico e indossando quelli serissimi del padre di famiglia.

“Male. Mi viene anche il groppo in gola se ci penso. Ho una figlia adolescente e mi fa dolore perché è l’età più importante e bella della nostra vita“, ha esordito, sottolineando come gli adolescenti, a causa della diffusione del virus e delle relative restrizioni per arginarlo, si “stanno perdendo delle cose che non torneranno”. “Il momento più bello della vita era la ricreazione, il film al cinema il pomeriggio, aspettare quella bella della terza C. Mi fa dolore perché si stanno abituando”, ha aggiunto, visibilmente provato e commosso.

E ancora: “Attraverso mia figlia vedo tutti quei ragazzi di quell’età che sono costretti davanti allo schermo, davanti al computer. E la cosa mi fa ancora più dolore perché si stanno abituando e questa è una cosa terribile”. Lo showman rileva come ormai ciò che era iniziato come una situazione extra-ordinaria si stia trasformando in qualcosa di drammaticamente abitudinario e normale:

“Mia figlia non è più abituata a uscire di casa. Si sentono smarriti. Quelle poche volte in cui c’è stata la zona gialla, dicevo a mia figlia: ‘Mi raccomando, attraversando la strada devi guardare a destra e a sinistra’. Non sono più abituati a vivere la vita”, ha spiegato. Questo per me e per tutti i genitori è un dolore. Sto soffrendo con loro. Non posso vedere una ragazzina di 14 anni chiusa in casa dalla mattina alla sera”.

Fiorello commenta il ritiro di Irama che però potrebbe essere ‘ripescato’

In queste ore sta tenendo banco il caso di Irama Plume: due membri del suo staff sono risultati positivi al tampone molecolare (il cantante invece è negativo per il momento); situazione che ha decretato il ritiro dell’artista dalla competizione, come da protocolli di sicurezza stabiliti prima dell’inizio della kermesse. Non tutto però sarebbe perduto.

Amadeus & Co hanno pensato a un piano b, proponendo di trasmettere il video delle prove generali dell’artista. La proposta è ora in attesa di approvazione: se gli altri partecipanti in gara accetteranno, Plume potrà gareggiare con questa formula inedita. Certo si tratterebbe di cambiare il regolamento in corso d’opera. Sulla vicenda ha detto la sua Fiorello. “Il cambio del regolamento è una cosa giusta. Il mondo è cambiato, è cambiata la scuola, adesso si fa la didattica a distanza, cambia tutto. Cambia tutto il mondo ma Sanremo non può cambiare?”, il ragionamento delle showman che ha aggiunto che ‘Ama’ ha avuto “un’idea meravigliosa”.

La speranza di ‘Fiore’ è che gli altri cantanti daranno il via libera. Anche perché, come ha fatto notare Amadeus, oggi è capitato a Irama, domani potrebbe succedere a qualcun altro .