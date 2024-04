Fiorello strigliato in diretta dai vertici Rai: il folle caso sugli ascolti

Fiorello strigliato dalla Rai per aver rilanciato una notizia vera, nonostante l’amministratore delegato di Viale Mazzini Roberto Sergio sostenga che sia una fake news. Viene da dire che si è alle comiche o alla follia. Nel corso della puntata di VivaRai2! del 19 aprile lo showman siciliano ha commentato la news ‘storica’ del sorpasso, per quel che riguarda gli ascolti, di Mediaset sulla Rai. Sì, esatto, il Biscione, nell’anno 2023, per la prima volta nella storia televisiva, ha fatto meglio del servizio pubblico. Cosa ha detto di male ‘Fiore’? A dir la verità niente, peccato che Sergio abbia tentato una arrampicata sugli specchi dimenticabile, facendo pervenire un messaggio in diretta al conduttore siciliano.

“È una fake news, è il nostro miglior bilancio degli ultimi anni e siamo sempre leader negli ascolti”. Questo il messaggio che l’Ad Rai ha fatto recapitare a Fiorello intorno alle 8 di mattina. L’intervento di Sergio in diretta è stato “non un caz*iatone ma quasi” al conduttore. Ma come stanno davvero le cose? Chi ha ragione? La Rai davvero è stata sorpassata da Mediaset? La risposta è sì, Mediaset, come tra l’altro è stato messo nero su bianco nel bilancio 2023 approvato dalla Rai, ha totalizzato con le sue reti il 37.7% di share, la tv di Stato il 37%.

E dunque perché Sergio ha ripreso Fiorello? E come si è difeso a proposito dei numeri che non sono certo opinabili? Con un ‘trucchetto’. Quando si parla di audience di share e ascolti, si intende il totale raggiunto da tutti i canali di Mediaset e della Rai (non solo i primi tre, ma anche tutti gli altri quali Rai News, Rai Storia, Venti, Iris etc etc). Sergio, invece, ha detto che la Rai ha fatto meglio di Mediaset in quanto ha fatto solo un confronto parziale, prendendo come buoni soltanto i dati di Rai Uno, Due e Tre, e quelli di Canale Cinque, Italia Uno e Rete Quattro. Gli altri non li ha conteggiati.

Vero è che se si confrontano solamente i numeri dei principali sei canali, la Rai ha fatto un po’ meglio del Biscione. Ma in un’azienda mai si tiene conto di dati parziali. Se si osserva lo scenario complessivo, non ci piove: Mediaset ha avuto il 37.7% di share e la Rai il 37%. Altrimenti detto, sorpasso storico. Come si diceva, quindi, Fiorello si è preso un rimbrotto solo per aver commentato una notizia vera.