Fiorello: “Non rispondo a Discovery” e pensa ad un futuro in radio

Con il passaggio di Amadeus a Discovery continuano incessanti le voci sul futuro professionale del suo amico e collega Fiorello. Dato praticamente per certo che Viva Rai2 non avrà una terza stagione, i giornali ipotizzano nuove sfide per il mattatore siciliano e c’è chi dice che sia anche lui in contatto con il colosso americano.

Nella consueta diretta mattutina su Instagram però, Fiorello ha smentito ripetutamente i rumors che lo vedono protagonista, facendo riferimento in particolare alla prima pagina del quotidiano La Stampa. Il presentatore di Viva Rai2 ha inoltre confermato il suo volersi fermare ma, parlando con i giornalisti di Radio 1, ha proposto un programma radiofonico.

Nonostante il retroscena di questa mattina del Messaggero che vedrebbe Fiorello sbarcare sulla seconda serata Rai, sentendo le parole dello showman sembra che la sua idea sia quella di prendersi un periodo di pausa. Con il finale di Viva Rai2 alle porte – il programma chiuderà il 10 maggio – il mattatore siciliano si prepara ad andare in vacanza e, probabilmente, ad allontanarsi dalle scene per un po’.

La smentita delle trattative con il Nove

Almeno questo è quello che il conduttore del mattin show ha annunciato oggi in diretta con Biggio. Già prima dell’alba Fiorello si è collegato live con i suoi followers e ha ampiamente commentato i titoli di giornale che lo vedrebbero in trattativa con Discovery.

Lo showman ha scelto i social per smentire ufficialmente tutte le voci che lo coinvolgono parlando del suo futuro professionale fuori dalla Rai. Nonostante le dichiarazioni della scorsa settimana – in cui ha affermato di non appartenere ad alcuna azienda – Fiorello ha specificato di non essere in contatto con il colosso americano.

Quante volte ho detto che non andrò al Nove? Ma i giornali continuano. Non vado, neanche part time.

Il conduttore di Viva Rai2 ha poi ironizzato sui contratti milionari che la Warner Bros. proporrebbe agli artisti, rivelando di non rispondere neanche alle chiamate che arrivano sul suo telefono:

Non rispondo neanche al telefono, vedo numeri strani. Quando ti chiama la Nove controlli il tuo conto e hai già un bonifico […] La Warner ti chiamano e ti danno dei soldi pure se non li vuoi

In più, complice anche la pigrizia che lo contraddistingue, Fiorello ha confermato la sua volontà di prendere un periodo di riposo dalla televisione dopo essere stato tra i protagonisti indiscussi delle ultime stagioni televisive:

Io qui ufficialmente smentisco tutti i giornali […]Quando finirà Viva Rai2 mi riposerò un po', dopo 2 stagioni, 5 Sanremo figurati se c'ho voglia di andare a fare qualcosa

Ma poi su un'altra rete, la fatica di riniziare, ma non ci penso proprio pic.twitter.com/EwpqH2eyom — Rosario Tindaro Fiorello out of context (@ciurichannel) April 17, 2024

Il programma a Radio 1

Al termine della live poi lo showman si è collegato, come di consueto, con Julian Borghesan e Gianmaurizio Foderaro di Radio 1. Durante la diretta di Disco Sveglia, il mattatore siciliano ha di nuovo smentito le voci sul suo futuro professionale, sottolineando di essere stanco di non essere creduto. In particolare Fiorello si è detto sorpreso di trovare in prima pagina sulla Stampa un titolo falso che lo riguarda.

Chiudendo il collegamento con Radio 1 poi, il conduttore di Viva Rai2 ha salutato gli ascoltatori e ha lanciato un’idea per un progetto radiofonico futuro insieme a Biggio: