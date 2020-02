Fiorello sbotta e attacca Tiziano Ferro: “Sono stato male, non si fa così”

Fiorello contro Tiziano Ferro, scoppia la guerra: le parole dello showman siciliano

Sale la tensione dietro le quinte del Festival di Sanremo 2020. Fiorello ha pubblicamente attaccato Tiziano Ferro per l’hastag lanciato mercoledì scorso: #Fiorellostattezitto. L’improvviso siparietto tra Fiore e il tennista Djokovic ha scombussolato la scaletta e portato il cantante di Latina ad esibirsi dopo l’una di notte. Simpaticamente Ferro ha lanciato quell’hastag, diventato subito virale in poche ore, per poi chiedere pubblicamente scusa. Rosario ci è però rimasto male, soprattutto per via dei numerosi insulti ricevuti in questi giorni. E il 60enne lo ha chiarito nell’intervista rilasciata in esclusiva a Selvaggia Lucarelli per TPI.

Cosa ha detto Fiorello contro Tiziano Ferro al Festival di Sanremo

“Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla, accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa”, ha dichiarato Fiorello. “Tiziano Ferro un po’ di tempo fa ha detto in tv che le parole hanno un peso (a Che tempo che fa, a novembre), ed è vero. Dopo che ha lanciato sul palco l’hashtag #fiorellostattezitto, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore. Tu lanci un hashtag dal palco di Sanremo e sai cosa scateni, come se poi fosse colpa mia se ci sono 50.000 ospiti e si fa tardi la sera. Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze? C’è un vigile che si è suicidato in questi giorni per gli attacchi sul web”, ha aggiunto.

Sanremo 2020 Fiorello furioso: “Tiziano Ferro responsabile”

“Ah, quindi Tiziano Ferro non è responsabile? Lui lancia un hashtag, lo immagina che i suoi fan lo seguiranno e mi insulteranno. Ha fatto una cosa grave. Ha lanciato una campagna d’odio nei miei confronti, questo devi dirlo, non puoi ignorarlo”, ha concluso Fiorello. Cosa succederà alla penultima puntata di Sanremo 2020? E pensare che in conferenza stampa Amadeus ha assicurato che il clima che si respira è di rispetto e amicizia…