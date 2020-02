Fiorello sul punto di lasciare Sanremo: tensione alle stelle, retroscena

Fiorello sul punto di lasciare il Festival: tensione alle stelle, retroscena. Amadeus minimizza: “Tutto è durato da Natale a Santo Stefano”

Sanremo è Sanremo, e come ogni Festival che si rispetti giunge ogni anno con la sua alta dose di polemiche, retroscena e spifferi. E, dunque, avanti a tutto gas: l’ultimo sussurro proveniente dal dietro le quinte dell’Ariston arriva dal Corriere della Sera, che ha raccontato che Fiorello, dopo il ‘pasticciaccio diplomatico’ di Tiziano Ferro (maledetto hashtag #FiorelloStatteZitto), avrebbe persino minacciato di abbandonare anzitempo la kermesse, sconfortato e abbattuto di quanto capitato. A oggi, il patatrac mediatico sembra essere rientrato. Il cantante di Latina ha anche scritto una lettera di scuse a Rosario. Dalla serie, ‘Tutto bene quel che finisce bene’. Pare, però, che la tensione sia salita alle stelle dopo la seconda serata del concorso…

“C’è chi assicura che Fiorello avrebbe anche minacciato di lasciare il Festival”

I fatti sono noti: Tiziano Ferro, ritenendo la performance di Fiorello troppo lunga (fatto che ha portato una delle sue esibizioni ad andare in onda a tarda serata), ha fatto intendere, seppur sorridendo, il suo scontento. E Fiorello sembra proprio che non abbia preso benissimo la questione. Il Corriere della Sera, circa il clima respirato nel dietro le quinte, ha così riportato: “Dall’altra parte Fiorello non ha gradito, ha trovato la battuta scorretta e inelegante. Perché — il suo ragionamento — il cantante ha voluto ‘aizzare’ i suoi fan contro di lui?” Lo showman non l’ha presa bene e si è sfogato pubblicamente dietro le quinte, c’è chi assicura che avrebbe anche minacciato di lasciare il Festival, amareggiato perché lui sta dando tutto, ma così si sente criticato.”

Tziano: “Sono rammaricato, torno a fare il cantante”

Dopo ‘l’incidente diplomatico’, Tiziano ha cercato di porre rimedio con una lettera pubblica indirizzata a Fiorello. La missiva è stata mostrata anche sui canali social del cantante: “Ciao Fiorello, ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre – nel tuo programma – si prendeva in giro cantando con te le parole di una mia canzone. È in quello spirito che ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato, torno a fare il cantante”.

Interviene Amadeus

Sul caso Fiorello-Ferro, nelle scorse ore, è intervenuto anche Amadeus: “Non c’è nessun problema. Come detto ieri, non c’è alcuna polemica. C’è senso di amicizia, rispetto e famiglia. Lo stesso Tiziano ha capito che qualcuno poteva usare quella battuta per fare polemica ed è durato tutto da Natale a Santo Stefano”.