Fiorello, ‘Sai chi ti saluta?’ E la Fagnani lo invita a Belve

Fiorello torna dalle vacanze più carico che mai e intervista una Francesca Fagnani appena sveglia davanti a una tazza di caffé. La Belva della televisione italiana non riesce a resistere alle battute sul compagno Mentana.

Riapre la stagione televisiva dopo la pausa pasquale e anche Fiorello torna dalle vacanze!

Ringraziando i tecnici che hanno lavorato anche a Pasqua per rinnovare lo studio di Viva Rai2! Il conduttore da il bentornato al suo pubblico.

Al suo fianco ovviamente sempre Mauro Casciari e Fabrizio Biggio e sempre all’ordine del giorno, oltre alla rassegna stampa, gli sketch e le interviste mattutine.

Collegata ancora in pigiama e con una tazza di caffé fumante, l’ospite di questa mattina era la nostra Belva, Francesca Fagnani, appena ripartita anche lei a bomba con le sue interviste spietate.

‘Se vi lasciate, vi chiamerò i Fagnanez!’ Francesca non resiste alle battute di Fiorello

La Fagnani sarà stata anche l’ospite, ma il più bersagliato di tutti è stato il suo compagno, il giornalista delle maratone televisive Enrico Mentana.

Fiorello commenta un quadro dietro la conduttrice

Bello quel quadro! Con tutti quei fiori! Ma li ha raccolti Mentana? Tanto non deve neanche abbassarsi per prenderli!

E giù a ridere, Francesca è la prima a scherzare sull’altezza del compagno, che ancora dorme nell’altra stanza.

Fiorello rischia il tutto per tutto.

Dai facci vedere Mentana mentre dorme! Al massimo se vi lasciate vi chiameremo i Fagnanez!

Colta l’occasione della nuova stagione di Belve poi, Fiorello indaga sui retroscena della trasmissione, chiedendo a Francesca Fagnani se Carla Bruni avesse detto qualcosa di più compromettente fuori onda.

La Fagnani non si fa beccare in fallo: Ha detto Carla Bruni che ti saluta tanto!

E Fiorello commenta.

Sai che mi ricorda? Quella cosa del ‘Sai chi ti saluta?’ E certo, Carla Bruni una volta mi ha quasi denunciato perché facevo la sua imitazione!

L’ex premiere dame non è stata l’unica vittima delle stoccate di Fiorello.

Anche Loredana Berté è stata bersagliata a seguito delle sue rivelazioni.

Senti, ma chi era il marito della Berté, quello che voleva fare le orge? Bjorn B’Orgia?

Tutto lo studio poi applaude alla Fagnani, l’unica giornalista che riesce a far fare ai suoi ospiti rivelazioni inaspettate, per quello, dice Fiorello, non andrà mai a Belve per la paura di quello che Francesca potrebbe fargli confessare.

Ma la Fagnani ci prova, vieni vieni, dice maliziosa.

E se ci riuscisse davvero?

L’intervista a Belve di Fiorello sarebbe una vera e propria bomba, speriamo che accetti!