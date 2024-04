Belve: dipendenze e castità di Carla Bruni e Loredana Bertè (video)

Tutto pronto per l’attesissima nuova stagione di Belve, in partenza in prime time su Rai Due martedì 2 aprile. In studio si sono presentate due donne famosissime: Carla Bruni e Loredana Bertè. La prima ha fatto delle confessioni relative al suo rapporto con le dipendenze, spiegando di essere da sempre incline a cascarci. La seconda ha parlato, tra le altre cose, della sua vita intima, ‘ferma’ totalmente da ormai 10 anni.

Carla Bruni e le confessioni a Belve sulle dipendenze

L’ex modella, moglie dell’ex presidente francese Sarkozy, si è confidata innanzi alle solite irriverenti domande di Francesca Fagnani. “Ci eravamo ripromesse di vederci davanti ad un bicchiere di vino, ma lei mi ha detto che quando beve, non ricorda più nulla”, ha esordito la giornalista. Subito la Bruni ha lanciato una chicca: “È vero, infatti ho quasi smesso di bere, ho problemi di dipendenze da quando ero piccola”.

La donna torinese classe 1967 ha aggiunto altri dettagli in merito alle dipendenze. In particolare ha detto di essere da sempre orientata ad abusare delle cose. Per questo deve stare attenta e porsi dei freni così da limitarsi: “Ho una tendenza alla dipendenza a tutto, proprio tutto, verso lo zucchero, le sigarette, l’alcol… certo, non mi piacciono le droghe”.

E ancora: “Certe persone possono bere un solo bicchiere senza problemi. Io, appena bevo un sorso del primo bicchiere di vino, sento un diavoletto che mi dice “sei divertente” e mi invita a berne un secondo, poi mi dice “sei simpatica, bevi un terzo bicchiere” e poi “guarda che devi andare a letto, bevine un quarto altrimenti non dormi”. “Purtroppo l’alcol – ha detto Carla Bruni – è fatto per le persone che hanno moderazione”.

L’ex modella ha parlato anche del ruolo di premiere dame: “Era un ruolo interessante, un’occasione unica… certo non lo vivrei tutti i giorni, sono felice che sia finito”. Per lei la mancata rielezione del marito Sarkozy è stata un sollievo: “Sì, pregavo proprio”. Fagnani ha poi chiesto se il suo essere illegittima abbia pesato sulla sua vita: “Sì. L’adulterio per me non è un peccato, io sono figlia di quell’amore”. Sopporterebbe un tradimento? “Sì, lo sopporterei, se fosse un adulterio così…”. “Fisico?”, la chiosa della Fagnani”, “Sì… se si innamorasse, no, lo sgozzerei”. Allora la giornalista si è messa a scavare: “Ma è successo?” “Non lo so, però è vivo”, la risposta della Bruni, ridendo.

L’ex premier dame ha poi parlato della sorella, la regista Valeria Bruni Tedeschi. E qui è giunta una confidenza amara: “Mi sento usata, non rappresentata. Fa solo film ispirati alla mia famiglia… mi sono vista come un’ubriacona. Questa è una mia grande fragilità, perché esporla così?”

Loredana Bertè e la castità lunga 10 anni: confessioni a Belve

Francesca Fagnani ha poi intervistato, rocker indomita 73enne. Naturalmente l’artista non ha rilasciato dichiarazioni banali. Dalle anticipazioni, è emerso che la cantante ha parlato anche della sua situazione intima. In passato aveva detto di essere “sempre stata etero, purtroppo“. Innanzi alla conduttrice di Belve ha confermato tale posizione. Spazio poi alle vicende di ‘letto’ attuali. Loredana da anni, più precisamente un decennio, è casta. Ha raccontato, con tono ironico e scherzoso, di aver dato tanto in passato e che adesso per lei è giunto il momento di riposarsi.

“Sono arrivata a un’età in cui non me ne frega più niente di niente. Sono bella casta da qualche anno”, ha raccontato la Bertè. Pronta l’intrusione della Fagnani: “Quanti anni precisamente?”. “Dieci”, la secca replica della rocker. Quindi la chiosa finale: “Ho dato tanto, mi sono data parecchio, adesso mi riposo un po’”.

In effetti la vita sentimentale della Bertè è stata piuttosto movimentata. Tra i suoi amori più noti ci sono Adriano Panatta, Red Canzian e il tennista svedese Bjorn Borg, con cui è stata anche sposata.

In attesa dell’intervista di Fedez

La seconda puntata di Belve andrà in onda martedì 9 aprile, quando sarà trasmessa l’attesissima intervista di Fedez che, secondo le anticipazioni trapelate dalla registrazione, si è messo a piangere parlando della moglie Chiara Ferragni e dei suoi figli.