Fiorello riprende il suo iPad e spunta film a luci rosse (foto): gaffe

Gaffe abbastanza clamorosa nelle scorse ore per Rosario Fiorello, per di più a tinte hot. Il noto presentatore ha infatti mostrato per errore su Instagram al suo oltre milione di follower un’immagine decisamente vietata ai minori, per di più senza rendersene minimamente conto. Ma cos’è accaduto, esattamente?

In mattinata, Fiorello era impegnato con la registrazione in diretta di Aspettando Viva Rai 2, una sorta di pre-show social che anticipa l’arrivo del suo nuovo programma Viva Rai 2, in onda dal prossimo novembre. Il presentatore e comico ha organizzato per l’occasione una sorta di dissacrante rassegna stampa, in compagnia di alcuni attempati ospiti. Tra gli argomenti di cui si è parlato c’è stato spazio anche per le ultime dichiarazioni, per molti versi incredibili, di Papa Francesco: il Pontefice ha infatti di recente parlato dell’abitudine di alcuni preti e suore di consumare materiale pornografico online.

Un’occaione più unica che rara questa per “Fiore”, che ha commentato la notizia con tono ironico come avrebbe fatto la sua collega Luciana Littizzetto a Che tempo che fa. Peccato soltanto che, mentre parlava del tema, lo schermo del cellulare con cui stava registrando il suo format ha inquadrato il suo iPad rivelando due immagini “particolari” sul fondo dello schermo. Qui sotto potete recuperare lo screen del video incriminato.

Come si può notare, si tratta della tab di un sito a luci rosse, con una donna mezza nuda impegnata in un focoso amplesso. L’altra scheda apparsa per pochi secondi mostra immagini altrettanto piccanti.Eppure, nonostante tutto, i contorni della vicenda non sembrano essere molto chiari.

La gaffe di Fiorello è stata orchestrata?

Come sottolinea anche Today, la scandalosa gaffe di Fiorello potrebbe non essersi prodotta come effettivamente appare nel video. La prima ipotesi è che sia stato effettivamente un clamoroso scivolone e che Fiorello si sia dimenticato di chiudere le schede incriminate. La seconda è che si sia trattato di pop-up automatici e virus apparsi casualmente, come spesso accade su internet. La terza ipotesi è che il presentatore abbia inserito quelle immagini apposta, quasi per voler sensibilizzare sul tema in modo divertente.