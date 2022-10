L’ironia di Luciana Littizzetto si abbatte su Belen Rodriguez che, pochi giorni fa, a Le Iene, è stata protagonista di un imprevisto in diretta. La modella argentina, mentre stava conducendo assieme a Teo Mammucari, ha avuto qualche problema con l’abito in pelle attillato che aveva indosso. A un certo punto un bottone si è staccato con la sudamericana che, con riflessi prontissimi, si è portata le mani al petto per evitare il cosiddetto ‘scappottamento’. Il video dell’incidente è naturalmente diventato virale in un amen ed è stato notato dal volto di Che Tempo Che Fa che ha ricamato sulla vicenda nel corso della puntata del talk di Rai Tre in onda domenica 23 ottobre.

‘Lucianina’ dopo aver improvvisato uno spassoso balletto nello studio di CTCF ha iniziato a commentare ciò che è accaduto alla showgirl nel corso dell’ultima puntata de Le Iene: “Per un attimo ho pensato che mi succedesse come Belen, hai visto? A Le Iene ha fatto un balletto, aveva uno chemisier di pelle, le è partito un bottone e le sono usciti i meloni. Li ha presi al volo, come un mazzo di chiavi”. “Sono cose che capitano”, ha ribattuto ridendo Fabio Fazio. “A chi? A te?”, la controreplica della comica torinese. “No a Belen”, la chiosa del conduttore ligure.

La Littizzetto si è poi avventurata in un iperbolico paragone con Kim Jong-un, il dittatore della Nord Corea che in questi anni ha condotto diversi test con missili e armi pesanti: “Le è partito un bottone come Kim Jong-un. Sai che schiaccia sempre i bottoni e partono le atomiche. Per fortuna il bottone di Belen non è arrivato nell’occhio a qualcuno”.

Quindi la comica è passata a domandarsi la taglia portata dalla conduttrice de Le Iene: “Tra l’altro che taglia avrà Belen? Una seconda coppa C, una terza coppa B. Non sicuramente una settima altrimenti radeva al suolo lo studio”. “Sono imperdonabile, non glielo ho mai chiesto”, ha risposto ridendo Fazio che si è poi scusato con la modella sudamericana: “Belen, scusaci”.

Il monologo di Luciana Littizzetto a CTCF nella puntata del 23 ottobre

L’intera gag si è svolta in un clima sereno, ironico e scherzoso. Nulla di offensivo nei confronti della compagna di Stefano De Martino che senza dubbio si farà una risata quando vedrà il siparietto. La Littizzetto ha poi proseguito il suo monologo prendendosi beffe di alcuni nuovi ministri, oltre a dedicare una lunga lettera al senatore Maurizio Gasparri. Con la missiva ha invitato il parlamentare a non tentare di modificare la legge sull’aborto, sottolineando che sul tema dei diritti non devono essere compiuti passi indietro. Non è la prima volta che la comica punge Gasparri. Già in passato lo ha ‘strigliato’ in diverse occasioni.