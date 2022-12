Fiorello ringrazia Giorgia Meloni: quel gesto che tanto l’ha colpito

Ci sono pochi dubbi rispetto al fatto che con l’arrivo di Viva Rai Due Fiorello stia vivendo una sua nuova personale età dell’oro professionale. Il format è valido, funziona, è seguitissimo e ha già ospitato un parterre de rois di personaggi di tutto rispetto, diventando in breve tempo un piccolo grande cult per il popolo del web. Alla luce del successo straordinario (e per molti versi inatteso, a questi livelli) del programma, Alberto Dandolo ha avuto l’occasione di intervistare il comico e presentatore poche ore fa, in occasione di una chiacchierata che sarà presto disponibile sulle pagine cartacee del magazine Oggi.

A Dandolo, Fiorello ha quindi avuto modo di raccontare qual è l’idea dietro al format (“Un programma che mi impegna 24 ore su 24, con l’unico obiettivo di portare il buonumore con degli spunti di riflessione. Senza abbracciare alcuna idea politica, senza pregiudizi” ha dichiarato) e anche com’è svegliarsi così presto al mattino per condurlo, visto che va in onda a partire dalle 7:15 (“Mi sveglio alle cinque meno dieci, cronometro tutto. Sono io che suono la sveglia. Voglio che mi trovi già pronto e operativo” ha aggiunto).

Fiorello ha tenuto a sottolineare un punto in particolare: nonostante si trovi per forza di cose costretto a fare una sorta di rassegna stampa con le news (anche politiche) del giorno, si sente super partes. A proposito della sua posizione ha precisato per esempio:“A me piace fare c.zzeggio sul centrodestra, sul centrosinistra o su chiunque faccia qualcosa degna di essere sottolineata e denunciata”.

A proposito di politica, nell’intervista Fiorello ha anche avuto occasione di ricordare un aneddoto in particolare, riguardante Giorgia Meloni. Forse non tutti sanno, infatti, che in passato la neo Presidente del Consiglio ha lavorato come tata per la figlia Olivia, avuta da Susanna Biondo. Il conduttore ha quindi colto l’occasione per ringraziare Meloni in modo particolare per un episodio avvenuto di recente, quello in cui la politica aveva deciso di partecipare ad un suo recente show:

“La Meloni è però oggi una mia cliente. Nel senso che, quando faccio uno spettacolo live, lei viene. Quest’estate ne ho fatto uno a Ostia Antica, io non lo sapevo, ma guardando tra il pubblico ho visto la Meloni lì. E ci tengo dirlo, fece comprare i biglietti con un altro nome e arrivò come una spettatrice comune.”

Nell’intervista, inoltre, “Fiore” ha parlato anche del rapporto con Amadeus e del Festival di Sanremo. Negli ultimi anni, il presentatore è stato una presenza fissa al fianco di “Ama”, ma probabilmente per l’edizione 2023 dovrà rinunciare all’occasione. Fiorello ha infatti intenzione di seguire il Festival fino alla fine e non potrebbe mai permettersi una levataccia simile per condurre Viva Rai Due. A proposito, il conduttore commenta:

“Figuriamoci ad andare lì, io non ce la faccio neanche a livello fisico. Quella settimana mi stancherò molto di più perché vorrò vedere quanto più possibile la puntata del Festival. Ma siccome quel disgraziato di Ama, mio amico, farà molto tardi, mi toccherà faticare.”

Quando si parla di Fiorello, ad ogni modo, non si può mai davvero sapere. Chi lo sa se il comico non deciderà di sorprendere il pubblico con una delle sue folli incursioni?