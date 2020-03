Fiorello vuole le repliche di Sanremo 2020: Amadeus boccia l’idea

Amadeus boccia Fiorello: Sanremo 2020 non torna in tv

L’idea di Fiorello era piaciuta a tantissimi. Riportare in televisione l’ultima edizione del Festival di Sanremo con lo scopo di intrattenere i milioni di italiani bloccati a casa a causa del Coronavirus aveva ottenuto un grande consenso. Il siciliano ha quindi così inviato la proposta sui social lanciando anche un hashtag #sanremo2020rewatch. Idea che non ha convinto fino in fondo l’ultimo conduttore della kermesse Amadeus. Intervistato poche ore fa per il noto talk radiofonico in onda su Rai Radio1 Un giorno da pecora, Amadeus ha spiegato il motivo per cui la proposta dell’amico non andrà in porto. Successivamente, il romagnolo è tornato sull’argomento della sua quarantena e della sospensione de I soliti ignoti.

Amadeus non approva la proposta di Fiorello: “Nella storia mai replicato”

Intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, il romagnolo non è sembrato molto convinto che l’idea di riportare in tv per una seconda volta lo show musicale possa davvero funzionare. La conduttrice ha provato anche a dissuaderlo affermando: “Sono tempi peculiari, in cui tutto può far compagnia”. Decisa la risposta di Amadeus: “Non lo so. Rivedere dei programmi del passato è molto bello, anche se penso che Sanremo sia nella storia un programma non replicabile. Abbiamo visto che non è mai stato replicato perché ha una sua unicità che vive in quella settimana, in quel preciso momento“.

Lo stop de I soliti ignoti: “Ci siamo fermati prima del decreto”

Amadeus è poi tornato a parlare dello stop de I soliti Ignoti: “Noi ci siamo fermati ancora prima del decreto perché i Soliti Ignoti venivano da ogni parte d’Italia. Dal 20 febbraio sono sceso a Roma per registrare le ultime puntate e da lì a pochi giorni hanno chiuso tutto“. In seguito Geppi ha chiesto come stesse vivendo la quarantena: “A casa non faccio molto, devo dire la verità, sono pigro. Guardo la tv, scrivo un po’ di cose…mia moglie aiuta nostro figlio a fare i compiti e io la aiuto per casa. Apparecchio e lavo i piatti, una cosa che mi rilassa molto. Ho anche un metodo tutto mio che mia moglie non approva: parto dalle posate, poi i bicchieri, i piatti e per ultime le pentole. A lavare sono bravissimo”, ha concluso lo showman.