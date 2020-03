Fiorello: “Potrebbe tornare in onda Sanremo” e battuta su Morgan e Bugo

Fiorello a Italia Sì: “Potrebbe tornare in onda Sanremo” e battuta su Morgan e Bugo di Marco Liorni

Carrellata di ospitate via Skype a Italia Sì, che ha sostituito Domenica In. Al timone della trasmissione di Rai Uno Marco Liorni, che ha rimpiazzato Mara Venier. Tra le tante chiacchierate ci sono state anche quelle con Fiorello e Amadeus. E il primo ha lanciato un’idea che potrebbe tradursi in realtà: la messa in onda delle repliche di Sanremo 2020, il Festival dei record. La proposta potrebbe essere tutt’altro che una semplice battuta. Soprattutto perché ai tempi del Coronavirus pure la tv boccheggia tra programmi sospesi e trasmissioni saltate che hanno lasciato sguarniti i palinsesti. Dunque, come detto da Fiorello, se l’emergenza dovesse protrarsi, non è detto che Viale Mazzini non possa ritrasmettere le puntate della kermesse canora.

Fiorello, l’idea già spopola in rete

“Di Sanremo manca tutto, addirittura mancano i giornalisti che ti alitavano in faccia quando ti vedevano”, ha scherzato Fiorello, aggiungendo: “Potremmo ritrasmettere tutto Sanremo, se si va avanti così. Pensa a Morgan e Bugo…” Marco Liorni ha preso la palla al balzo: “Che fine hanno fatto Morgan e Bugo?”. In effetti il dibattito pubblico oggi si è spostato da certi temi ‘leggeri’, venendo inghiottito dall’emergenza dettata dall’epidemia di Covid-19. Ma torniamo a Fiorello e alla ri-proposta ‘Sanremese’. Lo showman ha dichiarato di aver parlato anche con il direttore di Rai Uno Stefano Coletta. Il tono è stato tra il serio e il faceto, ma non è da escludere che la Rai possa pensare seriamente a una soluzione simile per coprire alcune date in prima serata. L’idea è subito spopolata sui social. Su Twitter tanti coloro che hanno visto di buon occhio la possibile ri-trasmissione della kermesse.

Amadeus sul Coronavirus: “Daremo valore a quelle cose che forse si erano un po’ perse”

Dopo Fiorello, a Italia Sì, è intervenuto Amadeus, sempre via Skype: “Ci manca tutto. Sì, mi è tornato in mente il Festival. Ed è successo solo poco più di un mese fa. Questo dramma ci ha aumentato il piacere di quei momenti. La tensione prima di andare in onda, la conferenza stampa, quei momenti mancano terribilmente. Spero che questa cosa finirà presto, rispettando le norme. E daremo valore a quelle cose che forse si erano un po’ perse. Daremo valore a una stretta di mano, come mai prima d’ora.”