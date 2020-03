Fiorello al posto di Ballando: il meglio di Viva Raiplay in prima serata

Ballando con le stelle 2020 rinviato, arriva Fiorello al posto di Milly Carlucci il sabato sera

Fiorello in onda il sabato sera al posto di Ballando con le stelle 2020: questa è l’idea nata in casa Rai dopo il rinvio dello show di Milly Carlucci. La nuova edizione di Ballando sarebbe dovuta partire a fine marzo, precisamente sabato 28, per questo sarà necessario riempire il sabato sera. E a chi affidarsi se non a Fiorello? Non sarà in diretta, non sarà uno show del tutto nuovo ma per molti forse lo sarà. Viva Raiplay infatti è andato in onda infatti solo sulla piattaforma Raiplay e sono molti gli spettatori affezionati unicamente alla televisione. Qualcuno insomma non lo ha ancora visto, per cui montarne le parti migliori per creare tre prime serate sarà una scelta molto apprezzata da parte del pubblico. Pure da chi guarderebbe Fiorello volentieri anche in replica.

Viva Raiplay di Fiorello in onda il sabato sera dopo il rinvio di Ballando con le stelle

Davide Maggio ha fatto sapere che su Rai 1 è in arrivo il meglio di Viva Raiplay in tre prime serate, dopo che Ballando con le stelle è slittato. La Rai avrebbe chiesto a Fiorello la disponibilità a mandare in onda il suo show in televisione e lui ha risposto chiaramente di sì. Intrattenere il pubblico in questo periodo è tanto importante quanto ormai sempre più difficile, dopo tutti i programmi che sono stati sospesi. Si penserà a delle repliche o a degli speciali, ma per almeno tre sabati avremo la compagnia di Fiorello con Viva Raiplay in prima serata. Stiamo parlando di sabato 21 marzo, sabato 28 marzo e sabato 4 aprile, il giorno dopo in cui, si spera, l’Italia uscirà dalla quarantena.

Il meglio di Viva Raiplay in prima serata: Rai 1 punta su Fiorello

Il titolo della trasmissione sarà proprio Il meglio di Viva Raiplay con l’aggiunta di un hashtag: #iorestoacasasuraiuno. La sfida agli ascolti tv vedrà scontrarsi quindi Fiorello su Rai 1 e Maria De Filippi su Canale 5 con il Serale di Amici, che non se la sta passando benissimo tra polemiche e critiche.