Fiorello punge Totti e Ilary, Morgan attacca pesantemente Amadeus

Fiorello e Susanna Biondo, un amore che non conosce crisi. La coppia, che ha iniziato il proprio idillio d’amore ben 26 anni fa, continua ad essere affiatata e complice. Intervistati da Chi Magazine, lo showman e la moglie hanno spiegato come coltivano il rapporto e quali sono i loro segreti per essere costantemente innamorati e felici. Nel corso della chiacchiera con il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Fiorello ha anche lanciato una stilettata indiretta a Totti e Ilary Blasi e a tutte quelle coppie vip che si sono dette addio di recente.

“Puoi anche dire che in un periodo di gente che si separa, in cui sembra che la gente non riesca più a stare insieme, se io e Susanna possiamo essere d’esempio siamo contenti”, ha sottolineato lo showman. Ogni riferimento non è puramente casuale. Impossibile non pensare al matrimonio andato in frantumi del Pupone e della conduttrice Mediaset. Maliziosamente viene da porsi una domanda: dunque Ilary e Totti non sono d’esempio? Insomma, tra le righe la punzecchiatura è stata servita in modo chiaro.

E il Fiorello tutto feste e notti da leoni? Che fine ce ne è? Scomparso: oggi lo showman è tutto casa e famiglia. Susanna gli ha fatto scoprire una dimensione intima, più serena e tranquilla. La persona più energica nella coppia, tra l’altro, non è ‘Fiore’, bensì la moglie. “Lo dico sempre è Susanna che mi sprona perché io sono pigro, vorrei stare sul divano e non fare niente e invece faccio il tour, vado a Sanremo, sempre spinto da lei”, ha raccontato il conduttore.

Morgan attacca Amadeus: le pesanti dichiarazioni del cantante

Fiorello si gode l’estate con la moglie. Lo stesso fa il suo amico di vecchia data Amadeus, inseparabile dalla sua dolce metà Giovanna Civitillo. Il conduttore in forza alla Rai, però, nelle scorse ore ha visto la sua quiete essere rotta dalle roboanti dichiarazioni di Morgan che si è scagliato contro di lui in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Il cantautore ha rifilato una serie di pesanti bordate ad ‘Ama’, criticandolo aspramente e sostenendo che non dovrebbe ricoprire il ruolo di direttore artistico nell’organizzazione del Festival di Sanremo.

“Mi aveva voluto nel suo programma Ama Sanremo, dove selezionava le giovani proposte perché sa che sono bravo a farlo”, ha detto l’artista. Subito dopo ha sferrato un attacco velenoso verso il conduttore: “Poi ha dimenticato il rispetto per la persona e ha fatto gli interessi dei discografici. Ho accettato di cantare con Bugo per combattere un sistema negativo dall’interno. Detto questo, ci vorrebbe un titolo di studio per essere direttori artistici del Festival, Amadeus non lo ha eppure lo fa da quattro anni: neppure a Baudo era successo, e dire che lui sa suonare il piano, scrive canzoni …”.

Nel corso dell’intervista rilasciata al quotidiano di via Solferino si è anche soffermato sulla fine dei rapporti con Bugo, con il quale ebbe un’epica lite a Sanremo, in diretta tv. Secondo il ‘Morgan pensiero’, alla fine di tutto il can can generatosi, lui sarebbe la vittima: