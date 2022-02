Belve, Morgan: “Mengoni e Bravi accerchiati”, botta e risposta con Fagnani

La seconda puntata della sesta edizione di Belve, talk show in onda ogni venerdì sera su Rai2 con la conduzione di Francesca Fagnani, ha avuto come ospiti Morgan e Cristina Pinto. Il cantante ex Bluvertigo, com’era prevedibile, si è scatenato lanciando frecciatine a destra e a manca. I suoi, numerosi, bersagli sono stati i programmi televisivi in cui ha lavorato, come Amici, e alcuni colleghi come Marco Mengoni e Michele Bravi. Non è mancato un piccolo scontro con la conduttrice e alcune bordate alla sua celebre ex Asia Argento.

Morgan, ospite a Belve nella serata del 25 febbraio 2022, ha fatto scintille. Marco Castoldi, questo il vero nome del musicista, non si è fatto problemi a parlare male di alcuni suoi colleghi. In particolare Morgan ha commentato la lontananza da Marco Mengoni, cantante emerso dalla terza edizione di X Factor, durante la quale era giudice. Castoldi afferma da tempo di essere stato lui a garantirgli il successo che ha oggi accusandolo più volte di essere ingrato nei suoi confronti. Nel faccia a faccia con la Fagnani il cantautore ha ribadito: “Sì, io ho scoperto Marco Mengoni. Se ho ricevuto gratitudine? Assolutamente no, perché è attorniato dai discografici che gli dicono di non aver contatti con me. Loro hanno paura”.

Non è finita qui: Morgan ha citato anche Michele Bravi, altro talento vincitore di X Factor, con il quale ha confessato di “sentirsi segretamente”. Castoldi ci è andato, al solito, giù pesante, ironizzando sul percorso musicale del cantante 27enne. “Se mi scoprono? Rischiano che magari canti qualche canzone decente”.

Belve, Morgan e la droga: “Sono affari miei, non voglio parlarne”

Francesca Fagnani, padrona di casa del programma, ha poi fatto qualche domanda a Morgan a proposito del suo rapporto con le sostanze stupefacenti, di cui nel passato non ha nascosto di fare uso. Castoldi però è apparso fin da subito innervosito dalla questione. “Come fa un uomo libero come me ad avere delle dipendenze?” ha detto di getto. La Fagnani, impuntandosi, ha continuato: “Lei dichiarò in una intervista di fumare cocaina, di usare crack, come antidepressivo”. Morgan ha sbottato:

“No, io facevo tutto un altro discorso, teorico. Il titolo poi venne girato, non ho mai parlato di me. Quelli sono affari miei. Giudicate quello che so fare io in quanto artista, lasciate stare quello che faccio quando sono a casa. Io sono stato: rimosso da X Factor, tolto da Sanremo e da quel momento è iniziato un processo di indebitamento e di non pagamento delle mie performance, il discorso sulla droga non mi interessa”.

“Non le interessa perché non ne vuole parlare? Questo è un ritratto personale: io sono libera di farle le domande e lei può scegliere a cosa rispondere” ha chiuso la padrona di casa.

Morgan, l’esperienza a Amici e l’omosessualità

Ovviamente la Fagnani non ha potuto non citare l’avventura, brevissima, di Morgan ad Amici di Maria De Filippi. Il cantante ha etichettato il programma come “un inferno”: “Me ne sono andato io a gambe levate. Mi ricordo benissimo: avevo ancora il microfono. Io dicevo: ‘Sono comunista’, lo avrò detto 500 volte. Era l’unica cosa che potevo dire loro. Scappavo e dicevo a quelli che stavano come me: ‘Andiamocene’, fino a quando sono arrivato sulla Tiburtina. Un inferno, un incubo”.

Durante la puntata di Belve è stato poi ripercorso il percorso di vita di Morgan tirando in ballo ovviamente Asia Argento, l’amore più grande della vita del cantante. Castoldi ha detto di essere stato molto male dopo la rottura con l’attrice e cantante, sottolineando che lei “non ama, uccide”. Fagnani ha anche fatto qualche domanda al cantautore a proposito della sua sessualità. “Ascolti: di lei si innamorano più gli uomini o le donne?”. Morgan ha risposto rimanendo sul vago, “Direi gli esseri umani”. La presentatrice ha calcato la mano: “Ha mai avuto esperienze omosessuali? È mai stato con un uomo?”. Il cantante ha quindi aggirato ancora la domanda, facendo lo gnorri: “Se sono mai stato con un uomo? In che senso? Dove? Al cinema? Cosa vuol dire esperienze omosessuali?”. “Non lo posso dire”, ha poi concluso.