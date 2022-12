Prende oggi ufficialmente il via Viva Rai 2, il nuovo format di Fiorello del primo mattino in compagnia di Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. In occasione della prima puntata, il presentatore siculo ha deciso di regalare ai suoi ascoltatori subito una valanga di soddisfazioni, invitando una serie di ospiti davvero di tutto rispetto e imbastendo un siparietto più clamoroso dell’altro.

Oltre ad avere avuto con sé lo storico amico Amadeus (che ieri ha annunciato i big di Sanremo 2022), Annalisa che ha cantato Bellissima, e Mara Venier che ha ricevuto gli auguri di compleanno in collegamento da casa, “Fiore” ha deciso di invitare anche Carolyn Smith. La giurata di Ballando con le stelle era presente in studio, ovviamente, proprio per parlare della sua esperienza nella trasmissione di Milly Carlucci, che in questo periodo è caratterizzata da polemiche e scontri infiniti.

Carolyn Smith, di norma elegante e posata, si è in più di un’occasione imbestialita con Selvaggia Lucarelli, con la quale evidentemente non scorre buon sangue. Anche fuori dal programma, Smith si è permessa di esprimere i suoi duri giudizi verso la giornalista, scatenando (neanche a dirlo) una reazione immediata da parte della diretta interessata.

Quale migliore occasione per l’irriverente Fiorello per fare facile ironia su questo scontro fra primedonne? Ecco come il conduttore ha voluto spernacchiare la giurata di Ballando:

Dovete sapere che Carolyn è venuta qui da fan. Complimenti Carolyn, perché posso dire una cosa? Guardo sempre Ballando con le stelle ed è davvero molto bello. Io guardo sempre Ballando con le stelle e devo dire che c’è un clima così amichevole, quest’atmosfera che sembra di stare a casa dei Soumahoro. Ti immagini quando vanno a casa? Lui che parla con la moglie: ‘Perché tua madre! Perché tua madre!’. A giugno, c’è il compleanno di mia figlia, vi voglio invitare per fare un clima amichevole.

Per chi si fosse perso dei pezzi per strada, Fiorello ha fatto riferimento al caso del deputato Aboukabar Soumahoro, la cui suocera è attualmente indagata per aver gestito in modo irregolare le sue cooperative Karibu e Consorzio Aid, con presunti mancati pagamenti ai dipendenti e contratti non regolari.

D’altra parte, questa edizione di Ballando con le stelle ha servito la battuta a Fiorello praticamente su un piatto d’argento. La trasmissione è ormai diventato un pollaio, ma non soltanto a causa dei giurati. Si pensi per esempio ai siparietti di Iva Zanicchi, che ad ogni puntata si sente in dovere di raccontare le sue barzellette tristi e a volte molto volgari. I telespettatori si aspetterebbero più classe dal programma, che si è invece trasformato in una specie di GF Vip in salsa Rai.