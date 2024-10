Fiorello, la figlia si sposa: look, festa, tema e dettagli delle nozze

Olivia Testa, figlia della compagna di Rosario Fiorello, Susanna Biondo, è convolata a nozze con Ansperto Radice Fossati Confalonieri. I due si sono sposati ieri, sabato 12 ottobre, a Venezia ed aspettano già un bambino. Ad accompagnare la ragazza all’altare è stato Fiorello insieme a suo padre biologico Edoardo Testa. Di seguito riportiamo tutti i dettagli circa il matrimonio, la location, la cerimonia, gli invitati ed i look sfoggiati.

La figliastra di Fiorello, Olivia Testa, ha coronato il suo sogno d’amore. La ragazza si è sposata ieri, sabato 12 ottobre, con il giovane rampollo Ansperto Radice Fossati Confalonieri, da cui aspetta un figlio. A fare da cornice all’evento è stato il Canal Grande di Venezia e, in seguito alla cerimonia, i due sono saliti su una gondola ed i festeggiamenti sono continuati proprio in barca.

Ad accompagnare Olivia all’altare, oltre suo padre biologico Edoardo Testa, è stato proprio Fiorello. I due hanno difatti un bellissimo rapporto e la ragazza lo considera come un secondo papà. Durante la festa, caratterizzata da tanti balli e musica, Fiorello ha cantato per i due sposini Il Mondo, poi Non sarà un’avventura di Battisti al momento del taglio della torta. Quest’ultima era a tre piani, alla panna con delle decorazioni floreali color rosa cipria, fiori azzurri e rose bianche. Gli invitati hanno preso posto ad un unico tavolo a forma di S.

Il matrimonio ha ripreso un po’ quelli dell’epoca rinascimentale, infatti anche il look sfoggiato dai due sposi era in quello stile. Anche tutti gli invitati hanno rispettato il tema scelto dalla coppia. Olivia ha optato per un abito semplice, a maniche lunghe con sbuffi e una mantella bianca. I capelli sono stati raccolti e tenuti fermi da una coroncina di fiori. Alle orecchie ha indossato due piccoli orecchini di perle. Non c’è stato nessun cambio d’abito nel corso della festa. Lo sposo ha scelto un abito scuro composto da giacca e cravatta e camicia bianca. Anche papà Fiorello ha optato per un completo scuro con cravatta. Per l’occasione ha anche tagliato la barba che aveva sfoggiato nelle ultime foto pubblicate.