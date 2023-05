Quella del 14 maggio, per la Rai, non è stata una domenica come le altre. Protagonista assoluto Fazio che ha annunciato l’addio all’azienda dopo 40 anni. Tante le reazioni sul caso. Non sono passate inosservate quelle di Rosario Fiorello e Luciana Littizzetto. Sia il primo, che si è espresso sulla vicenda con la sua solita ironia dicendo una serie di cose molto interessanti e come di consueto intelligenti, sia la co – conduttrice di Che tempo che fa hanno detto la loro sul caso in modo schietto.

Durante la puntata di Viva Rai 2, Fiorello ha espresso il suo disappunto sulla scelta del Cda Rai di non rinnovare il contratto di Fabio Fazio attraverso una serie di battute. Lo showman siciliano, infatti, ha ironizzato su come, al centro di polemiche e indiscrezioni, ci siano stati, negli ultimi tempi, conduttori che hanno contribuito al successo della Rai. Non solo Fabio Fazio, ma anche Amadeus, su cui non si placano le voci che lo vedrebbero demansionato a Sanremo a causa delle scelte del nuovo governo. Come al solito Fiorello è stato illuminante.

“Io già immagino la riunione: ‘C’è uno bravo, che facciamo? Via’. Quindi siate meno bravo”. Fiorello è geniale sul caso Fabio Fazio.

#vivarai2 pic.twitter.com/6nubDzzTIS — isabella insolia (@isainsolia) May 15, 2023

Anche Luciana Littizzetto, durante la puntata di Che tempo che fa, si è espressa, a modo suo, sulla vicenda. Il suo monologo caldamente atteso dal pubblico, nel giorno dell’addio annunciato dei due conduttori, non ha di certo deluso le aspettative. Protagonisti i momenti in cui la comica ha canticchiato Ciao Ciao, canzone de La rappresentante di lista e il liberatorio gesto del “vaffa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto)

Non sono mancate, infine, le parole di Fabio Fazio. Lo storico conduttore Rai ha salutato il suo pubblico con la pacatezza e l’educazione che da sempre hanno contraddistinto questi suoi 40 anni di carriera a Viale Mazzini. Fazio ha promesso che il suo lavoro continuerà altrove, ora sappiamo anche dove. Nel pomeriggio di domenica, infatti, Warner Bros. Discovery ha rilasciato un comunicato stampa in cui promette di annunciare, a breve, i nuovi progetti che coinvolgeranno Fazio e Littizzetto. Alessandro Araimo, di Warner Bros. Discovery, ha commentato il suddetto comunicato esprimendo orgoglio per la scelta di Fabio Fazio di continuare la carriera sul loro canale.

Le tante polemiche di ieri lasciano spazio ad una giornata intensa per il governo. Oggi è previsto il Cda di ratifica dell’ingresso di Roberto Sergio nel ruolo di amministratore delegato al posto del dimissionario Carlo Fuortes, il quale, proprio ieri, attraverso un comunicato, ha scaricato ogni responsabilità del mancato rinnovo di Fazio sul Consiglio di amministrazione.