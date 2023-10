Fiorello geniale: “Fuorionda Striscia? Ecco cosa faceva Berlusconi”

Fiorello è tornato ad affrontare il caso dei fuoionda di Andrea Giambruno, con la sua consueta ironia. Nella diretta Instagram di Aspettando Viva Rai 2 (il varietà mattutino ripartirà il prossimo 6 novembre), in collegamento dal glass temporaneo di via di Vigna Stelluti, lo showman siciliano ha voluto scherzosamente svelare un “retroscena” su questo burrascoso caso.

Fiorello: ironia su Pier Silvio Berlusconi e sui fuorionda

Fiorello, infatti, ha ironicamente ripreso la questione della presunta telefonata di Pier Silvio Berlusconi alla premier Giorgia Meloni. Stando a quanto riportato dal Corriere, pare che l’ad Mediaset non fosse a conoscenza di quanto poi è accaduto a Striscia la Notizia e avrebbe chiamato la Presidente del Consiglio per scusarsi (diversa, invece, la versione riportata da Repubblica). Ecco quindi che lo showman siciliano ha scherzato sulla vicenda:

“Pier Silvio Berlusconi dice ‘non sapevo nulla del servizio di Striscia’. Lo conosco da quando era piccolo, è una persona onesta: a quell’ora guarda ‘Un Posto al Sole’. Tra l’altro mi dice spesso che vorrebbe portare la soap in Mediaset, ma che la Rai non la molla“.

Fiorello ha in seguito rincarato la dose nell’ormai consueta telefonata finta con la premier, con tanto di battuta sul Partito Democratico. Spazio, in chiusura della diretta, ad un lancio di un’agenzia stampa che ha riportato una recente dichiarazione della Presidente del Consiglio, su cui Fiorello ha voluto ironizzare: “La Meloni è stata in Egitto e ha detto ‘cammino a testa alta, rappresentiamo l’Italia con la schiena dritta’. Insomma, più che politica sembra osteopatia…“.

Fiorello, inoltre, si era reso protagonista di una piccola “profezia” sulla vicenda che ha visto coinvolti Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. Prima che la premier annunciasse la fine della relazione con il giornalista, lo showman siciliano aveva trattato l’argomento dei fuorionda, aprendo una puntata della scorsa settimana con una finta telefonata alla Presidente del Consiglio: “Giorgia, sei un po’ arrabbiata ancora per il servizio di ‘Striscia’ di ieri? Ma ti posso dire? Ormai si divorzia in 24 ore“.

Berlusconi sapeva? Le ricostruzioni e il comunicato di Ricci

A rivelare come Pier Silvio Berlusconi sarebbe stato all’oscuro di tutto era stato, come detto, il Corriere della Sera. Diversa, invece, la versione della Repubblica, che aveva fatto sapere come l’ad sarebbe invece stato a conoscenza dei fuorionda, perché risalenti probabilmente allo scorso giugno, e pare che avesse addirittura avvisato la premier di questi video già a settembre.

Era arrivato poi Antonio Ricci, autore di Striscia la Notizia, ad offrire il suo punto di vista sulla questione. Ricci aveva spiegato di essere in possesso dei fuorionda dalla scorsa estate e aveva scelto di mandarli in onda ad ottobre perché considerato il momento giusto per far emergere la verità su Giambruno. Con il suo comunicato, l’autore televisivo pare abbia anche voluto negare qualsiasi forma di complottismo e di manovra da parte di Mediaset per danneggiare la premier.